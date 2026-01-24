為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    龜山資收車撞垃圾車1死6傷！他自己倒垃圾 幫媽媽擋下一劫

    2026/01/24 20:27 記者謝武雄／桃園報導
    呂姓男子共縫了8針，他指著後腦杓說，這裡就縫了6針。（記者謝武雄攝）

    龜山資源回收車事故造成1死6傷，最年輕的傷者、31歲呂姓男子送林口長庚醫院，今早出院。檢察官王映荃下午到桃園市立殯儀館相驗時，也傳喚呂男到場說明。呂男受訪說，平常都是媽媽出門倒垃圾，由於他房間垃圾一個月沒清，不好意思麻煩媽媽，雖然受了一些傷害，但也算幫媽媽擋了個劫。

    呂姓男子說，昨晚送林口長庚醫院，後腦杓撕裂傷縫6針、眼臉部2針，撕裂傷口加上碰撞後全身疼痛，一夜未眠，今天一早趕快出院。

    他說，當時垃圾車已經停下來，讓民眾來倒垃圾，他提著垃圾走在車子左後方，等前面民眾丟完，換他丟垃圾時，後面傳出嘈雜尖叫聲，他丟完要往回走時，綠白相間的資源回收車已經撞了上來，根本來不及閃，就被撞飛倒地，所幸他沒有站在垃圾車正後方，否則後果不堪設想。

    呂男說，被撞飛到垃圾車旁，雖然看不到其他人的狀況，但現場一片混亂、喊痛聲不斷、滿地都是血。不過，比起失去生命，他只有後腦杓、臉部撕裂傷，算是不幸中的大幸，也慶幸能幫媽媽擋了這個劫。

