日眾院大選27日投開票 執政黨能否過半成焦點

日本首相石破茂（左）在選前最後一天奔走於東京各選區，為黨籍眾議員候選人站台。（記者林翠儀攝）

2024/10/26 17:24

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕被視為是石破內閣信任投票的第50屆日本眾院大選，將在二十七日投開票，執政聯盟自民公明兩黨能否拿下過半席次成關注焦點，但自民黨在總裁選舉時的分裂危機，因為眾院大選持續擴大，舊安倍派議員將全軍覆沒，或是大舉班師回朝，將牽動石破內閣能否存續。

本屆眾議院選舉應選四六五席，包括單一選區二八九席及比例代表制一七六席，過半數席次為二三三席。選舉公告前，主要朝野政黨的自民黨擁有二四七席、公明黨三十二席、立憲民主黨九十八席、日本維新黨四十四席、國民民主黨七席。

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從十五日起跑的競選期間，自民黨的選情逐步吃緊，打著「遵守規則、誠實政治」口號的石破，對於涉及派閥政治獻金未如實申報的議員追加處分，試圖化解輿論攻擊，但卻招來反效果，不但被在野黨搶走選戰爭議焦點的話語權，也因為處分雙標而引來黨內反彈。

因為追加處分而被取消提名或未列入比例選區重覆提名的議員，大多數為舊安倍派議員，例如萩生田光一、西村康稔、下村博文等人，原本就因未獲提名而陷人苦戰，在選戰後期又爆發黨中央擅發補助金的事件，讓他們的選情更為吃緊，猶如被黨中央在背後又補了一刀。

根據讀賣新聞和日本經濟新聞在二十四日公布的調查顯示，自民黨在小選舉區約有一二○到一三○席的呈現五五波的選情。預測自民黨未能單獨過半的機率增高。

執政聯盟公明黨的選情也不被看好，現有的三十二席被預測可能掉十席左右，甚至連黨代表石井啟一都陷入落選危機。

自公兩黨選情雙雙告緊，各家日媒的預測均顯示，執政聯盟要維持過半席次的執政優勢，機率僅約五成。立憲民主黨這次總共提名二三七人，要一舉奪下政權，必須全員當選，但此可能性不高。自公執政聯盟若未能過半，可能以相對多數席次繼續執政，或是對遭到不提名處分的議員「追加提名」，甚或尋求其他政黨加入執政聯盟，否則也可能成為跛腳政府。

維持執政聯盟過半席次是石破在選前定下的「勝負標準」，如果自民黨未能過半，負責選戰的選對委員長小泉進次郎將被究責，若自公未半過，幹事長森山裕也將被究責。

至於石破能否繼續執政，則必須視當選名單而定。如果遭到打壓的舊安倍派議員透過選戰重生大舉班師回朝，石破被究責換將的可能性極高。畢竟在這次選戰，石破製造的仇恨值不可能因選戰結束而一筆勾銷。反觀前經濟安保相高市早苗，在選戰中人氣飆升，替未獲提名的舊安派議員站台，全國跑透透，如果石破被究責替換，高市接手的可能性頗高，但舊安倍派若未能生還，自民黨內以高市為代表的保守勢力可能式微。

選前最後一天，石破奔走於東京都各選區進行輔選，試圖拉抬低迷的選情，朝野九政黨在選前之夜，有六位黨魁將決戰舞台設於東京。

這次的眾院選舉，除了自民黨總裁石破茂是首次領軍，公明黨的石井啟一和立憲民主黨的野田佳彥也都是在九月才上任，就連日本共產黨的委員長田村智子，也是今年一月才上任。這次的選舉也是朝野各政黨新黨魁的首次對戰。新人黨魁的成績戰將在明天揭曉。

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