普廷未否認北韓兵援 烏情報：首批已抵戰場

俄羅斯總統普廷在廿四日的金磚國家峰會記者會中，未否認北韓派兵支援對烏作戰一事。（路透）

2024/10/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在西方情資和衛星影像皆顯示北韓派兵助陣俄羅斯情況下，俄國總統普廷廿四日在喀山「金磚國家峰會」記者會上並未否認這項說法，反而強調俄國與北韓之間的軍事合作屬兩國之間的事務。烏克蘭情報則進一步指出，北韓部隊最快廿七日開始對烏作戰。

被問及北韓派兵援助以及衛星影像顯示北韓調動軍隊一事，普廷並未給予明確回答。他先說，「如果有影像，那麼它們就反映一些事情」。接著，他指責西方國家派遣北約軍官和教官來幫助烏克蘭，加劇了戰爭，「我們知道那裡有誰」。隨後話鋒一轉，普廷提及與北韓在六月簽署的「全面戰略夥伴關係條約」隨著同日國家杜馬（俄國下議院）批准後生效，當中第四條為：「如果任何一方受到武力入侵並進入戰爭狀態，將立即向對方提供軍事援助」。普廷對北韓領導層重視協議的程度沒有一絲懷疑，表示「在條約架構內，我們要如何或怎麼履行是雙方之間的事情」。

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澤倫斯基：最快27日開始作戰 籲國際施壓

烏國情報機構聲明表示，援俄北韓軍力約一．二萬人，包括五百名軍官和三名將領，分別在五個軍事基地受訓，由俄國副國防部長葉夫庫羅夫負責監督，「在俄國東部接受訓練的首批北韓作戰單位，已經抵達烏俄戰場戰鬥區域」、「廿三日已經追蹤到北韓部隊在庫斯克區域的蹤跡」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在社群媒體發文，俄羅斯將在廿七至廿八日在戰區啟用首批北韓部隊，呼籲國際擴大施壓。

被爆兵援俄國 平壤拒證實

對此，北韓駐聯合國特使拒絕證實派兵部署俄羅斯的報導。平壤官媒廿五日引述外交部聲明，副外長金正奎就派兵援俄一事表示，外交部不干預國防部工作，也不認為有必要確認，但「若北韓採取類似舉措，即便外界可能試圖將此描繪成違法之舉，仍符合國際常規」。南韓韓聯社解讀，此言等於承認北韓派兵援俄攻烏屬實。

基輔獨立報報導，據武裝部隊總司令瑟爾斯基說法，自烏克蘭於八月對俄羅斯庫斯克州發動突襲至今，俄軍已被殲滅六六六二人、受傷一萬四四六人、俘虜七一一人。對於普廷聲稱俄軍已包圍約兩千名烏軍並準備剿滅的說法，瑟爾斯基駁斥是假訊息。

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