川普：國內政敵威脅性更勝北韓金正恩

2019年6月底，時任美國總統川普（左）與金正恩（右）在兩韓邊境板門店會面準備握手。（美聯社檔案照）

2024/10/26 17:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普25日又口出驚人之語，直言美國「內部敵人」所構成的威脅，更勝於北韓領導人金正恩。

川普是在上美國人氣播客主羅根（Joe Roga）的播客節目時，作上述表示。川普說，他對金正恩本人沒啥意見，「我（總）對人說，我覺得，我們面臨的內部敵人的問題才更大」。

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川普過去曾用使用「內部敵人」一詞來形容其國內政敵，並暗示前眾議院議裴洛西等的民主黨政治人物就是這類人；川普日前還曾稱可派美軍來對付國內敵人，因此招致批評。

川普在與羅根的長達3小時的訪談中，也提及外界對他使用「內部敵人」一詞的反應。「我用這個詞就把他們搞瘋了……我們有1名來自內部的敵人，我們有一些非常壞、我真的認為想搞垮美國的人。」

羅根的聽眾中有大量年輕男性觀眾，川普上他的播客節目，顯然意在爭取該群體的選票。「羅根經驗」（The Joe Rogan Experience，暫譯）是Spotify上最受歡迎的播客節目，曾因散播有關冠狀病毒的錯誤訊息，以及邀請極右翼人士上節目，大放有關種族歧視與厭女觀點的厥詞而引發爭議。

川普還在節目上對羅根說，「你不是賀錦麗的人，我懂你」，羅根聞之笑了。賀錦麗陣營表示，曾與羅根討論上他的播客節目但未果；而羅根25日與川普訪談時說，賀錦麗可能仍會來上他的節目，「我（也）希望她來。」

美國人氣播客主羅根。（美聯社檔案照）

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