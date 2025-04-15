水族館「巨魚躺平」遊客以為GG了 館方︰被強制減重生無可戀

體型巨大的短鮣被水族館「強制減重」後，就經常躺在原地一動也不動，不少遊客誤以為牠壽終正寢了。（圖擷取自@uozuaquarium 社群平台「X」）

2025/04/15 22:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕減重過程十分辛苦，無論人類還是動物，都要經歷陣痛期。日本富山縣一間水族館有條體型巨大的魚被館方強制減重，就經常躺在原地一動也不動，不少遊客誤以為牠壽終正寢了，嚇得館方趕緊發文澄清，在網上掀起熱議。

位在日本富山縣魚津市的「魚津水族館」，昨（14）日在社群平台「X」（前Twitter）發布聲明稿說，館方近來接獲不少遊客反映，看到1條巨大的短鮣（ㄧㄣˋ，又稱短印魚）躺在水缸底曾一動也不動，非常擔心牠是否已經死了？館方說，這條魚健康狀態良好，同時解釋牠如此反常的行為原因。

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館方透露，這條可愛的短鮣成長過程中受到飼育員非常大的愛護，導致牠的體型長得跟木頭一樣巨大。考量到牠的健康，館方決定厲行減重計畫，沒想到牠自此除了餵食時間會稍微在水缸內游一下，其餘時間都不願移動分毫，甚至對遊客們露出一副「生無可戀」、詮釋何謂「死魚眼」的厭世狀態。

文彰一出，許多有過或正在減重的網友紛紛表示能理解這條魚的心情。另有不少網友笑說，「躺平的魚生」、「有活著，但不多」、「自動進入省電模式」、「看來魚也喜歡吃和睡覺」、「看起來減肥減得很絕望」、「睡覺確實比較好渡過飢餓」、「與其說牠豐滿，不如說牠肥肥的」、「魚︰我這麼可愛為什麼要減肥？」。

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