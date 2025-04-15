為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    水族館「巨魚躺平」遊客以為GG了 館方︰被強制減重生無可戀

    體型巨大的短鮣被水族館「強制減重」後，就經常躺在原地一動也不動，不少遊客誤以為牠壽終正寢了。（圖擷取自@uozuaquarium 社群平台「X」）

    體型巨大的短鮣被水族館「強制減重」後，就經常躺在原地一動也不動，不少遊客誤以為牠壽終正寢了。（圖擷取自@uozuaquarium 社群平台「X」）

    2025/04/15 22:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕減重過程十分辛苦，無論人類還是動物，都要經歷陣痛期。日本富山縣一間水族館有條體型巨大的魚被館方強制減重，就經常躺在原地一動也不動，不少遊客誤以為牠壽終正寢了，嚇得館方趕緊發文澄清，在網上掀起熱議。

    位在日本富山縣魚津市的「魚津水族館」，昨（14）日在社群平台「X」（前Twitter）發布聲明稿說，館方近來接獲不少遊客反映，看到1條巨大的短鮣（ㄧㄣˋ，又稱短印魚）躺在水缸底曾一動也不動，非常擔心牠是否已經死了？館方說，這條魚健康狀態良好，同時解釋牠如此反常的行為原因。

    館方透露，這條可愛的短鮣成長過程中受到飼育員非常大的愛護，導致牠的體型長得跟木頭一樣巨大。考量到牠的健康，館方決定厲行減重計畫，沒想到牠自此除了餵食時間會稍微在水缸內游一下，其餘時間都不願移動分毫，甚至對遊客們露出一副「生無可戀」、詮釋何謂「死魚眼」的厭世狀態。

    文彰一出，許多有過或正在減重的網友紛紛表示能理解這條魚的心情。另有不少網友笑說，「躺平的魚生」、「有活著，但不多」、「自動進入省電模式」、「看來魚也喜歡吃和睡覺」、「看起來減肥減得很絕望」、「睡覺確實比較好渡過飢餓」、「與其說牠豐滿，不如說牠肥肥的」、「魚︰我這麼可愛為什麼要減肥？」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播