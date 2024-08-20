「亞洲最難步行」城市評比出爐 台北市名列榜首

根據國外語學習平台《Preply》評比顯示，「最適合步行」的亞洲城市是杜拜，至於「最難步行」的亞洲城市則為台北。（圖擷取自「Seasia Stats」臉書粉專）

2024/08/20 16:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國外語學習平台《Preply》近日在官網頒布一項調查，他們針對亞洲30個城市進行評比，列出各座城市對於遊客「適合步行的難易度」。根據評比顯示，「最適合步行」的城市是杜拜，至於「最難步行」的城市台北市奪冠。

根據《Preply》官網在9日發布的「亞洲最適合步行的城市」（The Most Walkable Cities in Asia）評比，指出這項研究主要是計算亞洲哪個城市能僅靠步行，就能在最短距離內兼顧觀光和三餐，因此《Preply》選出30座亞洲城市後，利用AI進行一日遊兼三餐的虛擬行程計算，並以此計算路程長度以及步行所需時間，路程越短者排名越高。

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透過計算顯示，最適合步行旅遊的亞洲城市為「杜拜」，遊客平均只需花44分鐘，用3800步走上3.1公里，就能沿路享用三餐、造訪杜拜博物館等知名景點，算是非常輕鬆愜意的行程。至於第2至第5名，分別是柬埔寨金邊、越南胡志明、亞美尼亞埃里溫與新加坡；人氣極高的日本東京，則排名第15名。

相較之下，被評為最難步行的亞洲城市「台北」，遊客平均要走15.6公里，花上224分鐘走上1.94萬步，才能在一趟行程中照顧到三餐與走訪各處景點，但《Preply》指出這趟行程能讓人消耗至少970大卡，對於注重養生與鍛鍊身體的遊客是不錯的選擇。至於倒數2至5名，分別是烏茲別克塔什干、印尼雅加達、印度班加羅以及日本大阪。

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