川普邀拜登世紀對決！ 辯論+高爾夫賭注100萬美元

川普自誇高爾夫球球技絕倫。（法新社檔案帳照）

2024/07/10 15:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕6月27日在首場電視辯論會中，美國總統拜登與可望獲得共和黨提名的川普，一度因誰高爾夫球打得比較好而爭論不休。川普9日又向拜登發出雙重挑戰：一場沒有主持人、單挑單打的辯論，以及一場高爾夫球賽，並開出條件：如果拜登贏球，他將向拜登指定的任何慈善機構捐款100萬美元（約新台幣3258萬元）！

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，川普在佛羅里達州多拉爾（Doral）造勢大會中表示，他希望藉此讓拜登有機會在全世界面前「挽回顏面」，彌補6月27日總統辯論中的糟糕表現。

請繼續往下閱讀...

普還不忘嘲諷拜登，說他願意讓拜登「每洞多打10桿」，顯然是對拜登在辯論中曾表示自己想在高爾夫球場上與川普較量的回應。川普更進一步強調，如果拜登贏得高爾夫球賽，他將會毫不猶豫地捐出100萬美元給拜登指定的任何慈善機構，以此展現自己的誠意，同時也試圖讓拜登更難以拒絕這個提議。

報導稱，川普的這項挑戰，顯然是對拜登在近期辯論表現不佳，以及民主黨內部要求他退選的聲浪做出的回應。川普還暗示，拜登可能不敢接受挑戰，因為他只會說大話，卻沒有實際行動。

值得一提的是，川普和拜登在總統辯論中，曾就高爾夫球技展開爭論，川普宣稱自己「剛贏得兩次俱樂部錦標賽」，而拜登則表示，他在擔任副總統期間，高爾夫球的「差點」（handicap）已經降到6桿。差點是高爾夫的術語，藉此衡量球員的球技。差點越低代表球技越佳。

川普與拜登首場電視辯論，爭執高爾夫球技誰好竟成焦點。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法