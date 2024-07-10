絕不退選！ 拜登call in電視台 向黨內異音宣戰

面對黨內呼籲退選的聲浪，美國總統拜登致函國會民主黨人，強調將參選到底，更直接打電話給電視台節目向批評者喊話。（路透檔案照）

2024/07/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對黨內呼籲退選的聲浪，美國總統拜登八日致函國會民主黨人，強調將參選到底，當天稍後更直接打電話給電視台節目向批評者喊話，表示如果他們希望他退出總統選戰，就應該「到民主黨全國代表大會上挑戰我」。

拜登在長達兩頁的信中表示，「關於如何前進的問題，這一週以來吵得沸沸揚揚，現在該是結束的時候了」。他重申不會退選，並強調自己是擊敗前總統川普的最佳人選。拜登強調，民主黨選民已在初選中明確表達支持他，他對選民的信任感到責任重大，不會因為媒體、專家或任何特定團體的意見而退選。

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致函國會同志 列舉政績

拜登還列舉自己任內的政績，包括創造就業機會、降低失業率、促進製造業發展、保護可負擔醫療保健、投資基礎建設等。他還批評川普和共和黨的政策立場，認為他們偏袒富人和大企業，並提出一系列促進經濟成長的計畫，例如提高富人和企業稅、增加低收入戶的住房補助等。拜登表示，距離民主黨全國代表大會還有四十二天，距離大選還有一一九天，「任何削弱決心的行動或對未來任務不夠清晰，只會幫助川普、傷害我們。現在應該全黨一心、團結邁進、打敗川普。」

拜登隨後接受微軟國家廣播公司（MSNBC）高收視率晨間節目「早安，喬」（Morning Joe）電話訪問，狠嗆民主黨內逼退聲浪，「我對黨內的『菁英』感到失望…如果有任何人認為我不應該競選下去，那就出來挑戰我。你們儘管宣布參選總統，在民主黨全國代表大會上向我發出挑戰。」

川普在電視辯論後始終保持低調，避免提及任何有關拜登被逼退的話題，或攻擊其身心健康狀況。他八日接受福斯新聞頻道專訪時表示，拜登已在年初的民主黨初選中贏得所有黨代表支持，確認獲得民主黨提名，除非他親口宣布退選，否則民主黨無法阻止他參選，而拜登因為自尊心作祟，也不會退選。若拜登真的退選，副總統賀錦麗可能會遞補成為候選人。

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