川普6大搖擺州民調全勝 拜登連任之路亮紅燈

2024/07/09 19:00

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國2024總統大選選情緊繃,最新民調為現任總統拜登投下震撼彈,共和黨挑戰者川普在六個關鍵搖擺州的支持率全面領先,為選情增添變數,也讓民主黨內部對拜登的連任之路,越來越感到憂心。

據美國保守派媒體布萊巴特新聞網(Breitbart News)8日報導,艾默生學院(Emerson College)與美國青年民主黨組織DemNextGen當天公布的最新民調顯示,川普在賓州、威斯康辛州、密西根州、內華達州、亞利桑那州和喬治亞州等六個關鍵搖擺州,支持率皆領先拜登。

具體而言,川普在賓州獲得48%的支持率,領先拜登5個百分點;在威斯康辛州獲得47%的支持率,領先拜登3個百分點;在密西根州則以45%的支持率,些微領先拜登1個百分點。在內華達州,川普獲得47%的支持率,大幅領先拜登6個百分點;在亞利桑那州,川普的支持率為46%,領先拜登4個百分點;而在喬治亞州,川普則是以47%的支持率,領先拜登5個百分點。

值得注意的是,這並非單一事件,近期多項民調皆顯示拜登選情告急。例如,薩福克大學(Suffolk University)民調指出,高達四成的民主黨選民希望拜登退選,顯示其黨內支持度出現動搖。此外,《紐約時報》和席耶納學院(Siena College)合作進行的民調,以及《華爾街日報》的民調,也都顯示川普的領先優勢擴大。

報導指出,這些對拜登不利的民調,主要是在6月27日總統辯論後進行的。許多選民對拜登在辯論中的表現感到失望,認為他缺乏活力,且難以應對川普的攻勢。此外,多項民調也顯示,選民對拜登的精神和認知能力感到擔憂,認為他年事已高,是否能夠勝任總統的繁重工作,這些負面觀感,都對拜登的選情造成衝擊。

Biden trails Trump in ever key swing state, per new Emerson/DemNextGen poll conducted after debate pic.twitter.com/k06OIC6SCr