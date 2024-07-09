川普6大搖擺州民調全勝 拜登連任之路亮紅燈

川普（右）六大搖擺州民調全勝，為現任總統拜登（左）投下震撼彈。（法新社資料照）

2024/07/09 19:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2024總統大選選情緊繃，最新民調為現任總統拜登投下震撼彈，共和黨挑戰者川普在六個關鍵搖擺州的支持率全面領先，為選情增添變數，也讓民主黨內部對拜登的連任之路，越來越感到憂心。

據美國保守派媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）8日報導，艾默生學院（Emerson College）與美國青年民主黨組織DemNextGen當天公布的最新民調顯示，川普在賓州、威斯康辛州、密西根州、內華達州、亞利桑那州和喬治亞州等六個關鍵搖擺州，支持率皆領先拜登。

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具體而言，川普在賓州獲得48%的支持率，領先拜登5個百分點；在威斯康辛州獲得47%的支持率，領先拜登3個百分點；在密西根州則以45%的支持率，些微領先拜登1個百分點。在內華達州，川普獲得47%的支持率，大幅領先拜登6個百分點；在亞利桑那州，川普的支持率為46%，領先拜登4個百分點；而在喬治亞州，川普則是以47%的支持率，領先拜登5個百分點。

值得注意的是，這並非單一事件，近期多項民調皆顯示拜登選情告急。例如，薩福克大學（Suffolk University）民調指出，高達四成的民主黨選民希望拜登退選，顯示其黨內支持度出現動搖。此外，《紐約時報》和席耶納學院（Siena College）合作進行的民調，以及《華爾街日報》的民調，也都顯示川普的領先優勢擴大。

報導指出，這些對拜登不利的民調，主要是在6月27日總統辯論後進行的。許多選民對拜登在辯論中的表現感到失望，認為他缺乏活力，且難以應對川普的攻勢。此外，多項民調也顯示，選民對拜登的精神和認知能力感到擔憂，認為他年事已高，是否能夠勝任總統的繁重工作，這些負面觀感，都對拜登的選情造成衝擊。

Biden trails Trump in ever key swing state, per new Emerson/DemNextGen poll conducted after debate pic.twitter.com/k06OIC6SCr — Alex Ward （@alexbward） July 8, 2024

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