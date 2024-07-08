美參院民主黨人 挺拜聲量漸弱

維吉尼亞州民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）計畫召開會議，與其他民主黨參議員討論拜登的選情。（路透檔案照）

2024/07/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，民主黨內部暗潮洶湧，一股要求現任總統拜登退選的聲浪逐漸高漲。儘管拜登仍然展現競選連任的決心，但黨內人士對於他能否在選戰中擊敗來勢洶洶的前總統川普，顯然信心不足。除了多名民主黨籍聯邦眾議員開始串連，準備聯名要求拜登退選，參議院民主黨人對拜登的支持也開始轉為沉默，可能預示著拜登的連任之路將面臨更多險阻。

拜登五日透過美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，對外宣示「選到底」決心，並駁斥外界疑慮，但仍無法平息民主黨內「換拜」聲浪。明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）六日公開呼籲拜登退選，成為第五位表態的民主黨議員，也是第一位公開呼籲拜登放棄連任的「搖擺州」眾議員。

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拜登迎來「最關鍵一週」

隨著國會議員結束休會期陸續返回華府，預計未來幾天來自國會的壓力只會愈來愈大，拜登可能迎來總統任期內最關鍵的一週。路透報導，眾院民主黨消息人士透露，部分民主黨議員正在傳閱兩封不同的聯名信，呼籲拜登退出總統選舉。為避免事態進一步惡化，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）安排七日與眾院民主黨高層舉行視訊會議，討論拜登的選情和未來方向。

華盛頓郵報六日指出，曾長年擔任參議員的拜登視參院為自己的根據地，並在過去三年半來獲得參院民主黨人堅定支持。然而，隨著拜登在與前總統川普的電視辯論中表現不佳，支持率持續下滑，參院民主黨人已經開始出現動搖。

儘管目前尚未有任何一位民主黨參議員公開呼籲拜登退選，但許多人私下對他能否有效競選並擊敗川普，以及他是否有能力再執政四年表示擔憂。據報導，維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）計畫八日召開會議，與其他民主黨參議員討論拜登的候選資格。不過，拜登仍有盟友支持到底，德拉瓦州聯邦參議員昆斯（Chris Coons）在社群媒體X寫道：「拜登總統為美國人民帶來明顯進步，他計畫在下一個任期做得更多」。

數度強調選到底的拜登，將於未來一週面對更直接的檢視。北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會將於九日在華府登場，屆時將是拜登體力及現場表現的考驗。

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