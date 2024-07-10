紐時怒轟拜登！再度公開呼籲民主黨逼宮退選

紐約時報編輯委員會再發聲，公開呼籲逼宮拜登退選。（路透）

2024/07/10 11:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登在首場總統辯論中的表現不佳，引發民主黨內部對其連任之路的擔憂。儘管拜登本人堅稱將繼續參選，但黨內要求他退選的呼聲日益高漲，甚至連一向支持民主黨的《紐約時報》編輯委員會也再次公開呼籲，民主黨領袖應明確要求拜登退出2024年總統大選。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，《紐約時報》編輯委員會早在6月27日辯論後就曾發表社論，呼籲拜登退選，如今在7月9日再度刊文，措辭更加嚴厲。編輯委員會直言，拜登的參選不僅「令人尷尬」，更「危及他的政治遺產」，並敦促民主黨領袖不應再私下勸說拜登退選，而是應該公開表明立場，並團結一致支持新的候選人，以擊敗前總統川普。

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編輯委員會指出，拜登及其盟友提出的各種辯護理由都站不住腳。例如，拜登陣營強調，他3年的總統任期比90分鐘的辯論更重要，但編輯委員會反駁說，「過去的表現並不能保證未來的結果」。此外，拜登陣營也表示，拒絕拜登的參選，將無視數百萬初選選民的意願，但編輯委員會認為，民主黨領袖更應該傾聽民調中「更大群體」的擔憂。

編輯委員會還指出，拜登在辯論中表現出的遲緩語調和沙啞嗓音，並非偶然現象。他們認為，無論是在事先安排好的活動中，還是在即興發言時，拜登的表現都「令人擔憂」，顯示出他的年齡和健康狀況已成為一大問題。

值得注意的是，《紐約時報》編輯委員會並未明確表態支持哪位候選人取代拜登。然而，他們點名了參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等民主黨領袖，敦促他們正視問題的嚴重性，並儘快採取行動。

報導指出，《紐約時報》編輯委員會的呼籲，反映出民主黨內部對拜登選情的焦慮情緒。儘管拜登已獲得民主黨提名，但他的年齡和健康狀況、辯論表現不佳，以及民調支持率落後等因素，都讓民主黨人對他能否擊敗川普感到擔憂。

然而，拜登競選團隊發言人舒斯特（Seth Schuster）回應表示：「上次拜登失去《紐約時報》編輯委員會的支持時，結果對他來說相當不錯。」暗指2020年大選時，《紐約時報》雖然未在民主黨初選中支持拜登，但最終仍在總統大選中支持他，並成功擊敗川普。

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