縱火犯「火燒屁股」窘態曝光 加國警公布影片求指認
2024/07/05 16:31
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大英屬哥倫比亞省列治文（Richmond）今（2024）年4月底傳有店家清晨遭惡意縱火，當地警方3日公開附近監視錄影希望有民眾出面協助指認歹徒。畫面中清楚可見其中一名兇嫌在犯案後不慎引火自焚，而另一名共犯協助滅火頻頻失敗，最終2人步行逃離現場。
綜合外媒報導，加拿大英屬哥倫比亞省城市列治文（Richmond）一間商家今年4月24日清晨驚傳火警，警方勘查火災現場後，發現有線索顯示此為故意縱火，經過調查發現附近監視錄影機拍下2名男子行兇過程。
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當地警方3日公開錄影影片，畫面中清晰可見2名男子縱火之後，其中一人不慎引火自焚而火燒屁股，然而儘管他倒地試圖滅火和求救，同夥一時間也無法協助撲滅火勢，2人耗費多時才步行逃逸。
警方指出，著火的男嫌在掙扎過程中將蒙面面照拿下，看得出露臉者為40至50歲白人男性，頂著後梳的長深色金髮，另一名共犯則是20至40歲間男性，中型壯碩體格、膚色較深或久經日曬。警方現已公開相關影像，希望社會大眾有人能出面協助指認。
相關影片請見：
Seeking to identify suspects in alleged arson https://t.co/IZmpJVNION pic.twitter.com/9GXOjKhzau— Richmond RCMP （@RichmondRCMP） July 3, 2024