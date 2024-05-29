台灣WHA場邊論壇：地緣政治衝擊全球健康治理

2024/05/29 03:45

〔中央社〕政治因素不僅阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），全球健康治理也受近年地緣政治情勢升高影響，台灣醫界聯盟基金會今天舉辦WHA場邊論壇，並邀國際專家對此分析。

世界公共衛生學會聯盟執行長、醫學教授波瑞許（Bettina Borisch）於開場演說指出，世界衛生組織（WHO）推動的「大流行協議」（Pandemic Agreement）在政府間談判小組（INB）歷經9次會議仍無法達成共識的原因，就在於「全球地緣政治升溫」。

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這包括百餘起武裝衝突，明顯影響整個談判過程，導致成員國因敵對狀態等複雜因素而彼此干擾。

談健康不能不談政治，因公衛與全球化、發展、安全等主題息息相關，也是大流行協議談判過程中不斷出現的議題。波瑞許指出，會議期間就出現關於「主權」假消息，稱世衛將透過協議剝奪主權。

波瑞許也提及女性力量，並提出分析顯示，越能以法律保障性別平權的國家，就越不會以暴力解決糾紛，也較不會以軍事力量解決國際衝突。這也是聯合國要求更多女性參與和平談判的原因，「女性出任領導可大幅減少暴力衝突的可能性，我們應運用這力量，攜手合作」。

此外，民主社會也是健康與和平前提。她舉出國際開發協會（IDA）調查顯示，全球民主正在衰退，「包括許多金磚國家（BRICS）新成員都是專制國家」，而這也反映在各國人民健康上。

波瑞許說道，根據一份2023年的研究，預期壽命與民主程度有著正相關，深耕人權的民主確實能增進健康。「民主機制與促進人民健康有絕對關係」，是共同挑戰，也是職責，「人民的沈默，將使民主死亡」。

華盛頓智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）全球衛生高級研究員黃延中則以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行為例，分析地緣政治緊張情勢對全球健康的衝擊，並指出後疫情時代趨勢更加惡化。

他舉例，疫情溯源調查深陷美中政治角力而無法進行；中國將原料藥供應「武器化」以換取地緣政治利益，使美國開始積極尋求降低對中國醫藥產品的依賴；還有中美各自運用「疫苗外交」強化地緣政治影響力等，這些戰略競爭不只加深全球公衛資源分配不均，也減損國際健康合作的互信。

黃延中建議，地緣政治競爭者應在全球健康領域採取緩和緊張的「低盪」（detente）政策，多邊組織如「20國集團」（G20）也需要進行健康外交，支持可信、可靠、可持續的國際公衛社群。（編輯：陳彥鈞）1130529

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