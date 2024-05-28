拯救返中貓熊！3天破5萬人連署呼籲中國善待「福寶」

韓國與中國網友質疑福寶返中後未受到良好照顧。（本報合成；美聯社、微博）

2024/05/28 16:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國知名貓熊明星「福寶」於今年4月因協議合約期滿返回中國，令許多喜愛福寶的南韓民眾十分不捨。近日網路上卻流傳一些照片指出，福寶在中國受到的待遇不好，不僅居住環境十分髒亂，甚至疑似被強迫接客，引得大批粉絲不滿，於國際請願平台發起連署，現已超過5萬人連署要求中國善待福寶小公主。

25日請願網站「Change.org」出現「拯救福寶：立即停止虐待動物」的連署活動，發起者呼籲大家一同守護福寶，要求中國相關單位善待這隻可愛的大貓熊。目前為止已超過5萬人簽署這份請願書。

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4月3日福寶合約期滿返回中國後，目前還在隔離適應環境。不過最近負責照顧福寶的中國大貓熊保育研究中心遭指控，不僅讓福寶住在衛生條件不佳的環境，還私下讓外界人士近距離撫摸、餵食牠。

連署發起者指出，貓熊是非常容易受到感染的動物，這些行為不僅對福寶的健康構成威脅，也已違反國際檢疫原則。發起者質疑，先前中國的動物保護中心曾遭指控，為了獲取經濟利益，不惜利用餵食、觸摸等活動來剝削這些動物，想必四川大貓熊保育研究中心也是為了金錢利益才如此「虐待」福寶。

發起者指出，福寶的遭遇對韓國、中國以及全球的動物愛好者產生一定影響，福寶不是第一個被虐待的動物，也不會是最後一個。因此，這場請願不只是為了福寶，也為了從外國回到中國的動物們，未來牠們也可能會面臨到類似的遭遇。

心疼熊貓福寶的粉絲為牠發起連署，要求中國政府善待福寶。（圖擷取自Change.org）

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