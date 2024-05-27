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「女戰狼」華春瑩高升中國外交部副部長 曾嗆聲美國國務院發言人

中國國務院已任命華春瑩為外交部副部長，成為繼王海容、傅瑩之後，中國第三位女性副外長。（路透資料照）

中國國務院已任命華春瑩為外交部副部長，成為繼王海容、傅瑩之後，中國第三位女性副外長。（路透資料照）

2024/05/27 12:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人社部網站27日證實，國務院已任命「女戰狼」華春瑩為外交部副部長，華春瑩成為繼王海容、傅瑩之後，中國第三位女性副外長。

綜合媒體報導，中國外交部官網「主要官員」欄目更新顯示，現任外交部副部長華春瑩，已然位列副部長鄧勵與部長助理苗得雨之間。

此次履新前，華春瑩擔任分管新聞、禮賓、翻譯工作的外交部部長助理。

公開資料顯示，華春瑩出生於1970年，畢業於南京大學，曾在中國外交部原西歐司、歐洲司、新聞司，及中國駐新加坡使館、駐歐盟使團任職。

2012年起，華春瑩擔任外交部新聞司副司長；同時，她也是繼李金華、範慧娟、章啟月、姜瑜之後，中國第五位外交部女性新聞發言人。

2019年7月，華春瑩接替陸崙，出任外交部新聞司司長。2021年10月，華春瑩履新外交部部長助理。

華春瑩的女戰狼作風爭議不斷。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，她曾與美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）針對病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在社群媒體X大打口水戰，華春瑩當時強調，「歡迎到中國與任何人交談享受自由。」

已故日本首相安倍晉三卸任後發表「台灣有事就是日本有事」不久，華春瑩便召見了時任日本駐中國大使垂秀夫。垂秀夫回憶，雖然他禮貌恭喜華春瑩升任部長助理，華卻板起臉複述中方立場的台灣議題史觀；垂秀夫見狀也不客氣嚴辭反駁，反而讓華春瑩詞窮。

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