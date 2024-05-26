中對台軍演「適得其反」 美議員：只會加速美對台軍援

花蓮空軍基地機堡裡的F-16戰機。（法新社）

2024/05/26 21:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《美國之音》報導，總統賴清德上任3天後，中國宣布在台灣周圍展開為期2天的軍事演習，美國有多名國會議員紛紛批評北京當局的行動，只會加快美國對台灣提供軍事援助的腳步。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾 （John Moolenaar）和民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）日前發布共同聲明表示，中國公然恐嚇台灣「完全不可接受」。

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聲明指出：「在台灣自由公正的選舉和賴清德總統就職後，中國共產黨公然企圖恐嚇台灣，這是完全不可接受的，此舉只會強化美國採取具體措施，幫助台灣防衛及遏制中共咄咄逼人行為的必要性。美國和國際社會必須與我們的台灣朋友堅定地站在一起，應對中共毫無根據地恐嚇世界各地民主社會的企圖。 」

穆勒納爾受訪表示，北京當局的做法已經升高了兩岸的緊張局勢，「他們變得越來越咄咄逼人，這非常不利於該地區的和平，對我來說，各界應該要認識到他們在國內外日益咄咄逼人的行為。我們委員會的目標之一，就是要提高（對中國）軍事領域和經濟領域的認識，當然，還有他們侵犯人權的行為」。

「美中戰略競爭特別委員會」成員、共和黨籍議員盧克邁爾（Blaine Leutkemeyer）表示，中國政府的做法其實是預期中的反應，但台灣政府仍須謹慎應對，並讚揚了台灣人民透過自由和民主的過程選出了新總統，藉此向台灣海峽另一端的中國傳遞了重要訊息。

盧克邁爾說：「台灣人民（用選票）說話，他們不想要成為中國的一個衛星國家。我對他們的決定感到驕傲，他們說，『不，我們不要成為中國的一部分，我們希望做我們自己的自治國家。 '我很高興看到這樣的情況。」

聯邦參議院軍事委員會首席共和黨議員威克（Roger Wicker）發布聲明指出，將確保台灣盡快獲得所需的捐是援助。威克指出：「當台灣慶祝其民主時，中國卻衝分展現對這份價值觀的蔑視，美國應領導自由世界，幫助這個自由的島嶼國家做好對抗中國共產黨的準備。」

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