咖啡因助攻螞蟻導航效率！ 研究揭示控制入侵物種新策略

阿根廷蟻被列為世界百大外來入侵種。 （法新社資料照）

2024/05/26 10:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕螞蟻是自然界中極具社會性的生物，牠們會共同合作，建立複雜的社會結構，並執行各種任務，例如尋找食物、築巢和保護巢穴。然而，阿根廷蟻（學名：Linepithema humile）是一種具有高度侵略性的入侵物種，會入侵其他物種的棲息地，掠奪食物資源，甚至威脅到當地生態系統的平衡。

《每日科學》（Science Daily）報導，5月23日發表於《iScience》期刊的研究，為控制阿根廷蟻帶來了新的思路。德國雷根斯堡大學（University of Regensburg） 的研究團隊發現，添加咖啡因的糖水獎勵，能提升阿根廷蟻的導航效率，這表明咖啡因提高了螞蟻的學習能力。

請繼續往下閱讀...

研究人員在實驗室中，測試了不同濃度的咖啡因對阿根廷蟻尋找和重新定位糖水獎勵的能力的影響。他們發現，添加低劑量或中等劑量的咖啡因的糖水，能顯著提高螞蟻的導航效率。攝取25ppm咖啡因的螞蟻，尋找獎勵的時間平均減少28%，而攝取250ppm咖啡因的螞蟻，尋找獎勵的時間平均減少38%。

研究團隊還觀察到，咖啡因不會影響螞蟻的回巢效率，但會使螞蟻的回巢路徑變得更直線。這表明，咖啡因提高了螞蟻的空間記憶能力，使牠們能夠更有效地尋找和定位獎勵地點。

這項研究成果為控制阿根廷蟻帶來了新的策略。過去，傳統的毒餌控制阿根廷蟻的效果不佳，主要原因是螞蟻對毒餌的攝取量低且容易棄餌。如今，添加咖啡因的毒餌，可以提高螞蟻對毒餌的學習能力，使牠們更願意攝取毒餌，從而提高毒餌的效率。咖啡因還能提高螞蟻的導航效率，能够更快速地回到毒餌地點，並引導更多的同伴前往，從而促進毒餌在蟻群中的擴散。

然而，這項研究也存在一些局限性。研究人員尚未確定咖啡因對阿根廷蟻的最佳劑量，以及咖啡因是否會對螞蟻造成負面影響。此外，咖啡因可能會影響其他生物的生存，因此需要進一步研究咖啡因對生態系統的影響。

儘管存在著局限性，但這項研究仍為控制阿根廷蟻提供了新的思路，也為深入了解螞蟻的學習機制提供了新的方向。未來，科學家將繼續研究咖啡因對螞蟻的影響，並探索更有效的控制入侵物種的方法。

由於生性兇悍，阿根廷蟻在入侵地與本地蟻種競爭下往往佔優勢，如美國加州自阿根廷蟻入侵後本地種螞蟻逐漸減少，甚至法國南部有原生螞蟻全軍覆沒的記錄。南非本地螞蟻在與阿根廷蟻的競爭中敗退，改變當地的植物，被列為世界百大外來入侵種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法