美中戰略競爭加劇 取消中國最惠國待遇呼聲再起

隨著美中戰略競爭加劇，取消中國最惠國待遇的呼聲再起。（路透）

2024/05/25 20:52

〔編譯魏國金／台北報導〕美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）去年7月以20多年來，中國違背加入世貿（WTO）承諾，未能履行具法律效力的貿易義務為由，建議取消中國的永久性正常貿易關係（PNTR）。隨著近期美中戰略競爭加劇，相關呼聲再起，前美國貿易代表萊席爾的幕僚長格里爾（Jamieson Greer）直言，不取消中國PNTR將是政策失職。

美國之音報導，PNTR過去被稱為「最惠國」待遇。2000年美國給予中國永久性正常貿易關係地位，為翌年中國加入WTO鋪路。

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USCC 23日針對取消中國PNTR可行性議題舉行聽證會。會中格里爾指出，「越來越多的共識是，中國不應從美國的PNTR中受益，當中的原因有許多，包括中國的不公平貿易行為、他們發展成美國的對手而非合作者等」。

他說，在某種程度上，美國與中國在許多方面不再有正常的貿易關係，負責貿易立法的美國會應該站出來明確表明，「我們將取消中國的PNTR地位，這不再適合，但我們不會採取斷崖式的作法，我們將分階段進行」。

彼得森國際經濟研究所高級研究員洛夫麗（Mary Lovely）則持不同看法，她認為，美國基本上放棄了對中國的最惠國關稅，但正式取消中國的PNTR不僅是對中國發動經濟戰的信號，也將對全球經濟造成嚴重干擾，預料盟友將不會跟進美國作法，因此恐進一步「孤立與削弱美國的領導地位」。

USCC主席克里弗蘭（Robin Cleveland）指出，USCC分析顯示，中國加入WTO時做出了35項承諾，但幾乎全然不履行或部份履行承諾，美國無意發動經濟戰，做出取消中國PNTR的建議旨在遏阻中國未能遵守協議，卻繼續從中獲益的慣行。

格里爾也說，在取消中國PNTR的問題上，雖然歐盟與日本等盟友不會跟進美國作法，但人們總是呼籲美國發揮領導力，「這就是領導力，這是走出去，讓事情發生的時候」。

報導說，數據顯示，自2017年川普政府對中國產品加徵關稅以來，中國整體損失了約3分之1的美國進口市占率，同時間，墨西哥和越南對美國的出口激增，出現了學者所說的全球供應鏈的「大重新配置」（the great reallocation）。

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