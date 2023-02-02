中國最惠國待遇 美議員再提廢除

美國共和黨聯邦眾議員、國會及行政部門中國問題委員會（CECC）新任主席史密斯再推法案，要求廢除中國永久正常貿易關係地位。（美聯社檔案照）

2023/02/02 05:30

兩院共和黨議員推案

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）新任主席、共和黨眾議員史密斯一月卅一日連同共和黨眾議員蒂凡尼，提出二○二三年版本「中國貿易關係法案」，要求撤銷中國廿一年來享有的永久正常貿易關係（PNTR）地位，回應中國共產黨針對維吾爾人和其他中亞少數民族殘暴的侵犯人權和持續的種族滅絕行為。

PNTR之前被稱為永久貿易最惠國待遇。二○○○年在美國會通過該案後，時任總統的柯林頓簽署成法，為中國翌年進入世界貿易組織（WTO）鋪路，也讓兩國依據WTO規則開展雙邊貿易關係。一旦「中國貿易關係法案」通過，將由美國總統逐年進行相關批准，且國會有權推翻總統決定，這是美國國會鷹派人士力圖讓兩大經濟體脫鉤的最新努力。

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據美國之音（VOA）報導，柯頓（Tom Cotton）等四位共和黨聯邦參議員於一月廿四日在參議院共同提出「中國貿易關係法」，該法案要求結束中國的「永久性正常貿易關係地位」；隨後，共和黨聯邦眾議員史密斯和蒂凡尼提出同名法案的眾議院版本。

中國想維持須改善人權

與去年版本一樣，今年的眾院議案版本將中國的貿易地位與其人權紀錄重新聯繫起來，並要求總統每年確認北京在尊重人權方面正在認真和持續地改進，如此才能在貿易協議中獲得優惠待遇。參議院的法案同樣要求總統每年在國會批准下更新中國的貿易地位。

參眾兩院的法案還將擴大「傑克遜─瓦尼克修正案」中規定的侵犯人權和不公平貿易行為的清單，包括中國使用強迫勞動營或其他集中營、強制絕育、強摘人體器官、恐嚇或騷擾不住在中國的中國公民、針對美國進行經濟間諜活動等。如果中國做出這些行為，則會被廢除最惠國待遇，除非有總統豁免。

CECC主席史密斯表示：「自從柯林頓總統在一九九四年將與中國的貿易與人權脫鈎以來，中共發展成為一個強大的經濟體，竊取美國的就業機會和知識產權，而沒有為其令人髮指的侵犯人權行為付出任何代價。」

科頓參議員在一份聲明中強調，「中國從一開始就不配獲得這種特權，今天當然也不配獲得，是時候保護美國人的工作，讓中共為他們的勞改營和令人髮指的侵犯人權行為負責了」！

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