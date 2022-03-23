嚴懲中國侵犯人權！ 美眾議員提案取消「永久最惠國地位」

美國共和黨籍聯邦眾議院議員史密斯（Chris Smith）要求把中國的貿易地位重新與其人權狀況掛鉤。（美聯社）

2022/03/23 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕長期關心中國人權事務的美國共和黨籍聯邦眾議院議員史密斯（Chris Smith）22日宣布，他將聯合跨黨派議員推出取消中國永久貿易最惠國地位的法案，以此懲罰中國令人髮指的人權暴行。

《美國之音》報導，史密斯推出的議案得到來自紐約州的民主黨眾議員蘇奧齊（Thomas Suozzi）和來自威斯康辛州的共和黨眾議員帝芬尼議員（Tom Tiffany）的連署，把中國的貿易地位重新與其人權狀況掛鉤，並要求美國總統每年都必須證實中國政府在改善人權方面付出了認真與持續的努力，才能給予中國正常貿易關係地位。

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報導提到，1980年代，美國政府曾逐年審議中國的貿易最惠國待遇，但每年都予以延長；1994年，柯林頓政府將中國的貿易地位與人權狀況脫鉤；1998年，美國立法將貿易最惠國待遇更名為正常貿易關係地位；2000年，美國給予中國永久性正常貿易關係地位，這也為中國加入世界貿易組織（WTO）鋪路

史密斯表示，俄羅斯有可能因為俄羅斯總統普廷侵略烏克蘭而失去永久性正常貿易關係地位，中國對俄羅斯的支持使得對中國貿易優惠待遇進行重新評估變得特別及時。

本月早些時候，3位美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）、殷霍夫（Jim Inhofe）和史考特（Rick Scott）在參議院提出了取消中國永久性正常貿易關係的法案。

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