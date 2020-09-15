對中國祭重拳！ 美參議員將提案取消「永久最惠國待遇」

美國參議員柯頓（見圖）14日表示，將提案廢除中國永久性的「最惠國待遇」，改為每年重新評估。（法新社資料照）

2020/09/16 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日內憂外患不斷，內部有糧荒、洪災與抗爭，對外也頻頻碰壁失利；對此，美國參議員柯頓（Tom Cotton）再祭出重拳，他表示，將廢除中國永久性的「最惠國待遇」，改為每年重新評估。

綜合媒體報導，柯頓14日接受《福斯財經網》訪問，他在節目痛批中國的永久最惠國待遇，並指自己本週會提出法案，要求總統和國會每年重新評估。

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柯頓表示，如果中國日後像今年一樣，向西太平洋的美軍艦艇發射飛彈，或是鎮壓香港，「那我們可以說，我們每年都不會續簽最惠國待遇」。

柯頓指出，今年適逢民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）授予中國永久最惠國20周年，在過去20年間，這項決定加速美國製造業職缺的流失。

Ending China's permanent most-favored-nation status would put pressure on the Communist Party to uphold their trade obligations and the rights of their own citizens. pic.twitter.com/dpbpe3suGl — Tom Cotton （@SenTomCotton） September 15, 2020

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