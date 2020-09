對中國祭重拳！ 美參議員將提案取消「永久最惠國待遇」

2020/09/16 00:50

〔即時新聞/綜合報導〕中國近日內憂外患不斷,內部有糧荒、洪災與抗爭,對外也頻頻碰壁失利;對此,美國參議員柯頓(Tom Cotton)再祭出重拳,他表示,將廢除中國永久性的「最惠國待遇」,改為每年重新評估。

綜合媒體報導,柯頓14日接受《福斯財經網》訪問,他在節目痛批中國的永久最惠國待遇,並指自己本週會提出法案,要求總統和國會每年重新評估。

柯頓表示,如果中國日後像今年一樣,向西太平洋的美軍艦艇發射飛彈,或是鎮壓香港,「那我們可以說,我們每年都不會續簽最惠國待遇」。

柯頓指出,今年適逢民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)授予中國永久最惠國20周年,在過去20年間,這項決定加速美國製造業職缺的流失。

Ending China's permanent most-favored-nation status would put pressure on the Communist Party to uphold their trade obligations and the rights of their own citizens. pic.twitter.com/dpbpe3suGl