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    中國單日再增近5千例 專家：動態清零難度大

    中國國家衛生健康委員會指出，3月以來累計本土案例超過4.1萬例，涉及28個省市區，專家表示動態清零難度更大。（美聯社）

    中國國家衛生健康委員會指出，3月以來累計本土案例超過4.1萬例，涉及28個省市區，專家表示動態清零難度更大。（美聯社）

    2022/03/23 10:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，3月以來累計本土案例超過4.1萬例，涉及28個省市區，專家表示動態清零難度更大。昨日新增本土病例2591例，以及2346例無症狀感染，單日新增本土案例近5千例，疫情遍及吉林、福建、遼寧、天津等22省。

    國家衛健委疾控局副局長雷正龍22日指出，3月以來，中國本土武肺案例累計超過4.1萬例，涉及28個省市區。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也指出，由於有大量的無症狀感染者，或者是特別輕症的病例，目前實施「動態清零」難度比以前大，但目前官方仍然堅持「動態清零」方針，因此要更快更早採取措施，各項措施的落實也需要更徹底。

    據中國國家衛生健康委員會網站公告，昨日中國新增確診2667例，包含境外移入76例，本土新增2591例。本土中包含吉林2320例、福建110例、遼寧36例、天津24例、山東24例、廣東15例、黑龍江13例、河北9例、江西9例、河南6例、甘肅6例、北京4例、上海4例、陝西3例、江蘇2例、湖南2例、雲南2例、浙江1例、重慶1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2469例，其中境外移入123例，本土2346例，本土包含上海977例、吉林528例、河北183例、福建160例、山東157例、遼寧127例、江西49例、甘肅37例、黑龍江28例、天津23例、江蘇22例、雲南15例、廣東12例、安徽11例、廣西7例、浙江5例、河南5例。

    中國衛健委也指出，截至3月22日24時，中國累計確診13萬7231例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬5103例當中，有50例是重症病例。

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