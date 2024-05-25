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中國國家菸草專賣局又有主管落馬 任職10年副局長被查

中國國家菸草專賣局黨組成員、副局長徐㼆。（擷取自中国烟草網站）

中國國家菸草專賣局黨組成員、副局長徐㼆。（擷取自中国烟草網站）

2024/05/25 18:03

〔中央社〕中共中紀委宣布，中國國家菸草專賣局黨組成員、副局長徐㼆接受中央紀委國家監委審查調查。這是過去一年多以來，國家菸草專賣局多名官員相繼落馬後，再有官員遭調查。

據中央紀委國家監委網站消息，徐㼆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

港媒星島日報指出，近期已有多名國家菸草專賣局官員落馬。去年10月，國家菸草專賣局前局長凌成興被查，今年4月被開除黨籍；今年1月，國家菸草專賣局經濟運行司前司長徐維華被查。去年1月國家菸草專賣局前副局長何澤華涉貪落馬，今年3月一審被指涉貪人民幣9.4億元（約新台幣41億元）。

公開資料顯示，徐㼆現年60歲，從1995年開始在國家菸草專賣局工作，曾任政策法規與體制改革司副司長。

2004年後，先後在雲南、浙江、湖北、湖南、廣東、廣西的中國菸草工業公司任職主管，2009年兼任國家菸草專賣局省級工業公司董事會工作辦公室主任，及浙江、湖北、湖南、廣東、廣西中菸工業有限責任公司董事長。

2010年及2012年他先後任江西省和北京市菸草專賣局（公司）黨組書記、局長、總經理。2014年任國家菸草專賣局副局長至今。

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