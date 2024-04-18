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靠金融吃金融！前中國央行副行長范一飛收賄17億認罪

前中國人民銀行副行長范一飛。（法新社檔案照）

前中國人民銀行副行長范一飛。（法新社檔案照）

2024/04/18 20:41

〔中央社〕遭指「靠金融吃金融」的前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元（約新台幣17億元）。

央視新聞報導，湖北省黃岡市中級人民法院18日公開審理范一飛受賄一案。

湖北省黃岡市人民檢察院起訴指控，1993年至2022年，范一飛利用在前中國人民建設銀行信託投資公司任職，在中國建設銀行官至副行長，擔任中國投資有限責任公司副總經理兼上海銀行董事長，及中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合3.86億餘元。

報導說，范一飛當庭表示認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。

京青年報旗下新媒體「政知見」指出，范一飛長期在金融系統任職，2015年調往中國人行擔任副行長時，是當時央行領導班子中最年輕的成員。2022年11月，范一飛在任上被查落馬。2023年5月，他被開除黨籍和公職。

當時中共中央紀委國家監委的通報指出，范一飛為官不廉，毫無法紀底線且膽大妄為，靠金融吃金融、以錢生錢，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

今年1月上旬，中國央視播出年度反腐大片「持續發力縱深推進」，范一飛出鏡懺悔，表示「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯，這是要害問題」。

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