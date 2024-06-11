東門興記水餃店爆長女告母親盜領千萬遺產 法院判決曝

「東門興記水餃」牆上就標榜林青霞最愛吃的水餃，每次回香港總要帶回2000多顆。（資料照，取自網路）

2024/06/11 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕天后林青霞熱愛的台北市港式點心店「東門興記」水餃，其郭姓創辦人7年前離世後，家人爆發爭產風波，郭的長女指控母親未經全體繼承人同意，偽造父親簽名並盜蓋印鑑，以盜領「共用帳戶」中的4000多萬元，郭妻被檢方依偽造文書等罪起訴。台北地院審結，上午判郭妻有期徒刑10月，緩刑3年，另應支付公庫10萬元。可上訴。

東門興記郭姓創辦人與妻子於1959年結婚後，夫妻倆接手經營郭父位於北市東門市場的攤位，靠著美味水餃及自行研發的港式小點打響知名度。林青霞出嫁香港後，幾乎每次返台都會請助理幫她買東門興記的冷凍水餃，一次就狂買2400顆。

請繼續往下閱讀...

但該店郭姓創辦人於2017年2月病故，其妻子與長女之間卻發生遺產糾紛，除了爭奪東門興記的商標權之外，戰火也延燒至郭男的現金遺產上；郭妻被長女指控，未經全體遺產繼承人的同意，即涉嫌與兒子及兒媳，偽簽郭男姓名及盜蓋其印鑑，盜領「共用帳戶」中6300萬元，拿去買美金旅行支票。

長女說，父母親從以前開始就是共用帳戶，父親辭世後，當時家中現金多達幾千萬元，母親有提到要提領其自己的存款，支付父親的後事費用，還稱要整合其與父親之間的帳戶，以便管理，她因此相信母親的話。

郭妻接受檢方偵時供稱，丈夫生前曾告訴兒女，遺產由她負責處理，所以丈夫死後，她就把生意交給兒子及兒媳，至於她之所以會購買美金旅行支票，是聽從美國回來的長女建議，準備等她之後去美國看女兒時使用，其他提領出來的款項，則用來支付買墓地、墓園工程及管理費、捐款給寺廟等費用。

檢方認為，郭妻處理丈夫的遺產後，雖未動用過該筆遺產，不過其中有4000多萬元，被郭妻拿去買美金旅行支票，這筆錢與處理郭男的「身後事」等開銷無關，因此認定郭妻此舉已涉嫌偽造文書等罪，予以起訴，並建請法院宣告沒收不法所得。同樣挨告的郭男的兒子們及兒媳，因罪證不足獲不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法