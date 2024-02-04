共軍反腐打貪燒到核工系統 中核集團高級顧問李廣長被查

共軍火箭軍爆集體貪腐，多名將領落馬，核工系統也開始整頓，核燃料領域專家、中核集團高級顧問李廣長也被調查。圖中人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

2024/02/04 00:35

〔中央社〕共軍火箭軍去年7月傳出集體貪腐案後多名將領落馬，核工系統也開始整頓，中央紀委國家監委網站3日公告，中核集團高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

中央紀委國家監委網站3日公布，據中核集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息，中核集團科學技術委員會常委、高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中核集團紀檢監察組和河南省南陽市監委紀律審查和監察調查。

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澎湃新聞3日報導，李廣長作為核燃料領域專家，長期在中核集團任職，曾任中核集團公司核燃料事業部主任等職務，後擔任了集團科學技術委員會常委、高級顧問。

據國資委網站2011年4月文章介紹，李廣長當時以中核集團核燃料事業部主任的身分參加了中國核工業集團公司與中國廣東核電集團長期核燃料組件、鈾濃縮服務供應等相關合約的簽字儀式。

2018年，李廣長以研究員級高級工程師、中核集團科技委副主任的頭銜，參與「中國核能發展報告（2018）」中「核電燃料元件發展現狀和趨勢」一文的撰寫。

共軍火箭軍去年7月傳出集體貪腐案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案；曾任裝備發展部長的李尚福據傳牽涉其中，已被免去國務委員及國防部長職務。

而根據近期全國人大常委會的一份報告，證實去年多名落馬的火箭軍將領「涉嫌嚴重違紀違法」。

火箭軍反腐風暴後，核工系統也開始被整頓，2023年12月，中核集團中核環保有限公司前黨委書記、董事長吳秀江被查，今年1月17日中核集團中核陜西鈾濃縮有限公司前黨委書記、董事長鐘宏亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，反腐行動仍在持續。

據中國核工業集團有限公司（簡稱中核集團）官網介紹，是經中國國務院批准組建、中央直接管理的國有重要骨幹企業，是國家核科技工業的主體、核能發展與核電建設的中堅、核技術應用的骨幹，擁有完整的核科技工業體系，肩負著國防建設和國民經濟與社會發展的雙重歷史使命。

中國中央紀委國家監委網站公告，中核集團高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。（擷取自中國中央紀委國家監委網站）

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