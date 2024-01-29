火箭軍貪腐案擴大 前長征七號總指揮王小軍落馬

中國運載火箭技術研究院（火箭院）前院長、前長征七號運載火箭總指揮的王小軍，29日被撤銷中國全國政協委員資格；分析指此舉或顯示中國領導人習近平對火箭軍的整肅仍在持續進行。（擷自網路）

2024/01/29 23:45

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國火箭軍貪腐案擴大，又一軍工領域專業人士疑捲入後落馬。著名航太火箭專家、中國運載火箭技術研究院的前院長兼黨委副書記的王小軍，29日被撤銷中國全國政協委員資格，晉身全國政協委員僅1年時間。

中國官媒新華社、央視新聞聯播節目晚間報導，中國政協第14屆全國委員會第13次主席會議29日在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，審議通過了撤銷王小軍全國政協委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。

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王小軍（54歲）是著名的航天火箭專家，原任中國運載火箭技術研究院長兼黨委副書記，為前長征七號運載火箭總指揮，2023年1月甫成為中國第14屆全國政協委員。

港媒《星島日報》指出，王小軍身兼國際太空聯盟（IAF）副主席，曾多次參與載人航太工程研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」、「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽。

王小軍任院長的中國運載火箭技術研究院（火箭院），又名中國航天科技集團有限公司第一研究院，成立於1957年11月，隸屬於中國航天科技集團，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

公開報導顯示，王小軍已多日未公開露面，火箭院院長也已換人，由中國航天科技集團總經理張忠陽兼任。

在此之前，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青於去年12月27日中國14屆全國政協第12次主席會議上，被撤銷全國政協委員資格。

緊接著，中國全國人大常委會2天後一口氣公告，決定罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名解放軍高階將領的全國人大代表資格。

這些行動讓傳聞已久的中國火箭軍貪腐案浮上檯面，佐證了中國領導人習近平鎖定的軍備貪腐大案以火箭軍為主。中國有消息傳出這波涉及火箭軍弊案者多達30多名中少將，顯示北京對火箭軍內部的清查工作仍在進行。

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