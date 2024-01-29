為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

火箭軍貪腐案擴大 前長征七號總指揮王小軍落馬

中國運載火箭技術研究院（火箭院）前院長、前長征七號運載火箭總指揮的王小軍，29日被撤銷中國全國政協委員資格；分析指此舉或顯示中國領導人習近平對火箭軍的整肅仍在持續進行。（擷自網路）

中國運載火箭技術研究院（火箭院）前院長、前長征七號運載火箭總指揮的王小軍，29日被撤銷中國全國政協委員資格；分析指此舉或顯示中國領導人習近平對火箭軍的整肅仍在持續進行。（擷自網路）

2024/01/29 23:45

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國火箭軍貪腐案擴大，又一軍工領域專業人士疑捲入後落馬。著名航太火箭專家、中國運載火箭技術研究院的前院長兼黨委副書記的王小軍，29日被撤銷中國全國政協委員資格，晉身全國政協委員僅1年時間。

中國官媒新華社、央視新聞聯播節目晚間報導，中國政協第14屆全國委員會第13次主席會議29日在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，審議通過了撤銷王小軍全國政協委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。

王小軍（54歲）是著名的航天火箭專家，原任中國運載火箭技術研究院長兼黨委副書記，為前長征七號運載火箭總指揮，2023年1月甫成為中國第14屆全國政協委員。

港媒《星島日報》指出，王小軍身兼國際太空聯盟（IAF）副主席，曾多次參與載人航太工程研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」、「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽。

王小軍任院長的中國運載火箭技術研究院（火箭院），又名中國航天科技集團有限公司第一研究院，成立於1957年11月，隸屬於中國航天科技集團，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

公開報導顯示，王小軍已多日未公開露面，火箭院院長也已換人，由中國航天科技集團總經理張忠陽兼任。

在此之前，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青於去年12月27日中國14屆全國政協第12次主席會議上，被撤銷全國政協委員資格。

緊接著，中國全國人大常委會2天後一口氣公告，決定罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名解放軍高階將領的全國人大代表資格。

這些行動讓傳聞已久的中國火箭軍貪腐案浮上檯面，佐證了中國領導人習近平鎖定的軍備貪腐大案以火箭軍為主。中國有消息傳出這波涉及火箭軍弊案者多達30多名中少將，顯示北京對火箭軍內部的清查工作仍在進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由共和國》林保華／共軍貪腐 動搖國本
2024/01/21 05:30

自由共和國》林保華／共軍貪腐 動搖國本
習近平清洗軍隊高層 姚誠：火箭軍逾半數校尉級軍官想轉行
2024/01/09 11:05

習近平清洗軍隊高層 姚誠：火箭軍逾半數校尉級軍官想轉行

微波爐有輻射會致癌？營養師破除迷思
飛彈裝水不填燃料 習決定清洗軍方
2024/01/08 05:30

飛彈裝水不填燃料 習決定清洗軍方
火箭軍貪腐太嚴重 學者︰習5～10年內 不敢對外掀戰
2024/01/01 05:30

火箭軍貪腐太嚴重 學者︰習5～10年內 不敢對外掀戰

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播