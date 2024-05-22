為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

教廷國務院長：梵蒂岡欲在中國成立常駐代表

教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。（美聯社）

教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。（美聯社）

2024/05/22 09:47

〔中央社〕教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。

路透社報導，歷史上來說，梵蒂岡與中共之間的關係向來緊繃，但教宗方濟各（Pope Francis）以2018年與中簽訂的主教任命協議為基礎，將梵中關係正常化列為優先要務。

身為教宗副手的帕洛林表示：「我們長久以來都希望在中國有穩定局面。」他進一步表示，梵蒂岡可能為此考慮新的外交慣例。

梵蒂岡去年自同樣也是與其沒有外交關係的共產國家越南，獲准設立教廷常駐代表辦事處（Resident Papal Representative）。帕洛林暗示，中國代表可能會有不同的頭銜。

他說：「類型可能有所不同，我們不用執著於單一方式。」

這位樞機主教說，梵蒂岡承認由中共控制的「中國主教團」（Council of Chinese Bishops）也在待議事項之中，且是一項「正在進行中的工作」。

帕洛林是在教廷今天舉辦的「首屆中國主教會議百年紀念研討會」發表談話。這場研討會提供梵中間罕見高層會談平台。

教宗方濟各也透過視訊在今天會議中致詞，說天主教會「走上不可預料之道路，甚至歷經耐心和試驗時刻」，終在中國等地取得進展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
支持教宗倡議 台灣簽署「氣候變遷與韌性全球準則」
2024/05/17 19:43

支持教宗倡議 台灣簽署「氣候變遷與韌性全球準則」
謠言終結站》傳台梵將斷交 外交部︰假新聞
2018/09/29 06:00

謠言終結站》傳台梵將斷交 外交部︰假新聞

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 中國一聽又爆氣
2020/09/22 18:22

日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 中國一聽又爆氣
決定續簽《中梵協議》 梵蒂岡：與中國建交為時尚早
2020/10/21 20:17

決定續簽《中梵協議》 梵蒂岡：與中國建交為時尚早
傳中梵將簽署主教任命協議 外交部：外交不是零和遊戲
2018/09/22 13:21

傳中梵將簽署主教任命協議 外交部：外交不是零和遊戲
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播