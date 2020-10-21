決定續簽《中梵協議》 梵蒂岡：與中國建交為時尚早

梵蒂岡證實，明天將宣布與中國續簽《中梵協議》。（資料照）

2020/10/21 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕我友邦教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）今（21日）證實，官方將於週四（22日）宣布與中國續簽2年的《中梵協議》，對於這是否意味著與台灣斷交，帕洛林說：「建立外交關係為時尚早。」

根據《路透》報導，梵蒂岡國務院長帕洛林（Pietro Parolin）表示，目前的《中梵協議》是在2年前簽訂，將於週四到期，梵蒂岡已經決定與北京續簽2年，與北京達成協議後，使教廷能對中國主教的任命擁有最終決定權，中國政府將允許境內教徒承認教皇的權威。

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帕洛林指出，與北京續簽《中梵協議》的決定是在與中方接觸後，在「過去幾天」內做出的，由於這相當臨時，因此該協議的延長無需任何新的簽名，政府將於明天正式宣布這項消息，帕洛林提到，數十年來，忠於教皇的中國天主教徒被北京驅逐到「地下」，希望能透過這份協議幫助在中國的教徒團結並傳播福音。

美國國務院先前針對《中梵協議》表明，梵蒂岡形同賣給中共；帕洛林說：「就協定而言，我們感到滿意，不過還有許多其他問題，我們從未期望該協議能解決所有問題。」至於是否意味著與台灣斷交，帕洛林回應「我們不是在談論外交關係」、「我們專注於教會」，他強調，與中國建立外交關係「為時尚早」，「為了使教會的生活正常化，我們一次邁出了一步。」

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