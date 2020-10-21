為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    決定續簽《中梵協議》 梵蒂岡：與中國建交為時尚早

    梵蒂岡證實，明天將宣布與中國續簽《中梵協議》。（資料照）

    梵蒂岡證實，明天將宣布與中國續簽《中梵協議》。（資料照）

    2020/10/21 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕我友邦教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）今（21日）證實，官方將於週四（22日）宣布與中國續簽2年的《中梵協議》，對於這是否意味著與台灣斷交，帕洛林說：「建立外交關係為時尚早。」

    根據《路透》報導，梵蒂岡國務院長帕洛林（Pietro Parolin）表示，目前的《中梵協議》是在2年前簽訂，將於週四到期，梵蒂岡已經決定與北京續簽2年，與北京達成協議後，使教廷能對中國主教的任命擁有最終決定權，中國政府將允許境內教徒承認教皇的權威。

    帕洛林指出，與北京續簽《中梵協議》的決定是在與中方接觸後，在「過去幾天」內做出的，由於這相當臨時，因此該協議的延長無需任何新的簽名，政府將於明天正式宣布這項消息，帕洛林提到，數十年來，忠於教皇的中國天主教徒被北京驅逐到「地下」，希望能透過這份協議幫助在中國的教徒團結並傳播福音。

    美國國務院先前針對《中梵協議》表明，梵蒂岡形同賣給中共；帕洛林說：「就協定而言，我們感到滿意，不過還有許多其他問題，我們從未期望該協議能解決所有問題。」至於是否意味著與台灣斷交，帕洛林回應「我們不是在談論外交關係」、「我們專注於教會」，他強調，與中國建立外交關係「為時尚早」，「為了使教會的生活正常化，我們一次邁出了一步。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《梵中協議》22日宣布續簽？義媒：龐皮歐被教宗拒見中國很滿意
    2020/10/19 23:17

    《梵中協議》22日宣布續簽？義媒：龐皮歐被教宗拒見中國很滿意
    日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 中國一聽又爆氣
    2020/09/22 18:22

    日媒提問「梵蒂岡與台灣外交關係」 中國一聽又爆氣

    消費旺季 投資正當時
    梵中協議未能保護中國教徒 龐皮歐促教廷對中硬起來
    2020/09/20 22:07

    梵中協議未能保護中國教徒 龐皮歐促教廷對中硬起來
    中國罕見對教宗訪中表態 傳台梵關係恐生變...
    2017/10/21 11:15

    中國罕見對教宗訪中表態 傳台梵關係恐生變...

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    歐洲唯一邦交國恐失守？ 方濟各稱「愛中國」示善意
    2017/08/06 16:12

    歐洲唯一邦交國恐失守？ 方濟各稱「愛中國」示善意
    國際今日熱門
    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢
    2020/10/20 21:29

    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉
    2020/10/20 21:48

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低
    2020/10/20 21:22

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗
    2020/10/20 23:43

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播