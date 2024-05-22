為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊朗總統墜機全國哀悼5天 靈車已啟程

伊朗總統萊希19日搭乘的直升機墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。（美聯社資料照）

伊朗總統萊希19日搭乘的直升機墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。（美聯社資料照）

2024/05/22 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘的直升機意外墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。運送萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等罹難者遺體的靈車，21日已自西北部城市大不里士（Tabriz）啟程。

綜合媒體報導，截至23日為止，萊希的告別儀式和葬禮將先後於4個不同地點舉行，包括大不里士、什葉派聖城科姆（Qom）、首都德黑蘭（Tehran），及萊希位於伊朗東北部的家鄉麥什赫德（Mashhad）。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）21日在演說中表示：「身為政府成員，我們很榮幸能為這位敬愛的總統、辛勤工作的總統服務，並向我們親愛的人民及領袖保證，將追隨這些烈士的道路。」

德黑蘭22日上午將舉行遊行，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將在告別儀式上主持祈禱。

伊朗當局今天宣布將於6月28日舉行總統補選。伊朗國營電視台報導，「選舉日程已在司法部門、政府和國會的首腦會議上獲得批准……根據憲法監護委員會（Guardian Council）的初步共識，決定第14屆總統選舉於6月28日舉行。」

伊朗民眾21日在大不里士受訪時紛紛表示，希望能選出好總統改善國家狀況；有人說不希望國家再有爭吵和戰爭，將更多的資源投入經濟建設；此外大部分人都不因萊希之死感到焦慮，認為國家不會因此出現任何動亂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
尋獲伊朗總統遺體！ 伊朗政府召開緊急會議 「座位留空」哀悼
2024/05/20 16:26

尋獲伊朗總統遺體！ 伊朗政府召開緊急會議 「座位留空」哀悼
伊朗總統萊希墜機亡 國內支持者哀悼 反對者偷偷慶祝
2024/05/21 20:30

伊朗總統萊希墜機亡 國內支持者哀悼 反對者偷偷慶祝

寶偉遇花園 泰山明志商圈 千坪公園首排
伊朗政府內閣對總統萊希罹難致哀 強調「治理不受干擾」
2024/05/20 14:08

伊朗政府內閣對總統萊希罹難致哀 強調「治理不受干擾」
伊朗官媒首次揭露總統直升機失事原因 前外長批：美國要負責
2024/05/21 10:15

伊朗官媒首次揭露總統直升機失事原因 前外長批：美國要負責

岡山鬧區前景看俏「鳳凰信義」高質好宅
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播