伊朗總統墜機全國哀悼5天 靈車已啟程

伊朗總統萊希19日搭乘的直升機墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。（美聯社資料照）

2024/05/22 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘的直升機意外墜機，機上9人全數罹難，伊朗政府已下令全國哀悼5天。運送萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等罹難者遺體的靈車，21日已自西北部城市大不里士（Tabriz）啟程。

綜合媒體報導，截至23日為止，萊希的告別儀式和葬禮將先後於4個不同地點舉行，包括大不里士、什葉派聖城科姆（Qom）、首都德黑蘭（Tehran），及萊希位於伊朗東北部的家鄉麥什赫德（Mashhad）。

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伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）21日在演說中表示：「身為政府成員，我們很榮幸能為這位敬愛的總統、辛勤工作的總統服務，並向我們親愛的人民及領袖保證，將追隨這些烈士的道路。」

德黑蘭22日上午將舉行遊行，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將在告別儀式上主持祈禱。

伊朗當局今天宣布將於6月28日舉行總統補選。伊朗國營電視台報導，「選舉日程已在司法部門、政府和國會的首腦會議上獲得批准……根據憲法監護委員會（Guardian Council）的初步共識，決定第14屆總統選舉於6月28日舉行。」

伊朗民眾21日在大不里士受訪時紛紛表示，希望能選出好總統改善國家狀況；有人說不希望國家再有爭吵和戰爭，將更多的資源投入經濟建設；此外大部分人都不因萊希之死感到焦慮，認為國家不會因此出現任何動亂。

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