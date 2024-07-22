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逼退聲浪一波又一波 拜登老友也籲他退選

美國總統拜登（左）的長年友人、無黨派的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（右），也加入呼籲拜登退選的行列。（美聯社檔案照）

美國總統拜登（左）的長年友人、無黨派的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（右），也加入呼籲拜登退選的行列。（美聯社檔案照）

2024/07/22 01:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管美國總統拜登仍堅持參選，但他的長年友人、無黨派的西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），21日也加入呼籲拜登退選的行列，強調「我懷著沉重心情做此決定，我認為拜登應該將火炬傳遞給新一代。」

曼欽原為民主黨人，現為無黨派獨立人士，在政壇深具影響力，且是拜登的長年友人，他的勸退強化了民主黨高層迫切呼籲拜登退選的聲浪。

曼欽在接受美國有線電視新聞網 （CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示，他希望權力的交接能夠「以最尊重的方式」進行，「我希望如此，因為我認為這將給他（拜登）留下龐大的遺產，成為我們有史以來最偉大的領袖之一。」

曼欽表示，競選活動對「任何人」來說，都是「難以置信」的精神和生理挑戰，他希望拜登將精力集中在任期的最後5個月裡，利用這段時間「團結我們的國家，平息爭議，並將注意力集中在世界和平上。」

至於可能的替代人選，曼欽表示，他希望有一個「公開的程序」來挑選新的提名人；他傾向於從現任州長中擇優參選，包括肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）和賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）等，因為他們「承擔不起」做為州領導者的黨派立場。

另一方面，明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips），今年稍早也建議對拜登發起黨內初選，呼籲同黨國會議員舉行無記名投票，以釐清大多數人是否仍然支持拜登競選連任。

菲力普斯21日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，「這需要我的國會同僚投舉行信任投票。無記名投票，因為很多人擔心如果他們說實話，他們會受到懲罰」。他強調，他相信國會的大多數議員不支持拜登繼續參選。

菲力普斯21日還在《華爾街日報》發表文章，推動信任投票的構想。他說，如果拜登通過信任投票，「我們就必須即刻團結在拜登身後積極動員，並加倍努力確保掌握至少一個議院的多數席次」。不過，如果拜登未能通過信任投票，「他就必須停止參選」。

美國明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯，也建議對拜登發起黨內初選，呼籲同黨國會議員舉行無記名投票，以釐清大多數人是否仍然支持拜登競選連任。（美聯社檔案照）

美國明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯，也建議對拜登發起黨內初選，呼籲同黨國會議員舉行無記名投票，以釐清大多數人是否仍然支持拜登競選連任。（美聯社檔案照）

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