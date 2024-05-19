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環保人士闖德國慕尼黑機場跑道示威 警方逮捕8人

德國慕尼黑機場跑道18日清晨遭激進環保組織「最後一代」成員闖入，造成60架航班取消，警方最終一共逮捕8人。 （擷取自「最後一代」X平台）

德國慕尼黑機場跑道18日清晨遭激進環保組織「最後一代」成員闖入，造成60架航班取消，警方最終一共逮捕8人。 （擷取自「最後一代」X平台）

2024/05/19 17:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國激進環保組織「最後一代」（Letzte Generation）成員於18日闖入德國慕尼黑機場跑道，導致機場關閉起降，60架航班被迫取消，11架航班改降其他機場。警方最終一共逮捕8人，其中有6名抗議者甚至用膠水將手黏在跑道上，以抗議德國政府削減鐵路投資，大額補貼航空公司，讓氣候變遷問題加劇。

根據《路透》報導，德國環保示威人士於當地時間18日清晨4點45分越過慕尼黑機場周邊護欄闖入跑道，其中有6人在跑道上靜坐抗議，並用膠水將手黏在跑道上，導致機場一度關閉2小時，有60架航班被迫取消，11架航班改道降落其他機場，警方最後一共逮捕8名示威人士。

《路透》指出，德國激進環保組織「最後一代」在X社交平台上坦承進入跑道示威，示威人士在機場跑道上擺上標語，稱「問題出在政府」。針對闖入機場問題，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示將重新檢視機場飛安維護措施。

費瑟說，「這類犯罪行為對航空交通造成危險，並對氣候保護造成傷害，因為他們的作為只會導致憤怒與輕藐」。德國交通部長維辛（Volker Wissing）指出，德國政府需要訂定新法來懲戒此類犯罪行為，最高將判處2年有期徒刑，現行德國法律僅將這類示威者視作輕微罪刑。

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