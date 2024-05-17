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520前夕美駐日大使訪與那國島 傳達「台灣有事就是美日有事」

易曼紐是首位訪問與那國島的美國駐日本大使。（法新社資料照）

易曼紐是首位訪問與那國島的美國駐日本大使。（法新社資料照）

2024/05/17 16:15

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞17日報導，在台灣新任總統賴清德就職前夕，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）17日造訪鄰近台灣的與那國島，這是首次有美國駐日大使訪問日本該遙遠小島，此舉向中國釋出美日將共同應對台灣任何緊急狀態的訊號。

報導說，與那國島是日本最西部的領土，距離台北160公里、距離東京2000公里，隨著台海緊張加劇，該島在強化日本防衛能力的「西南轉移」政策中，是倍受注重的偏遠群島之一。

易曼紐在X平台發文說，「我或許是第一位造訪與那國島的美國大使，但我預測，我不會是最後一位」，他也說他和與那國島町長系數健一（Kenichi Itokazu）討論「與日本最西端島嶼安全相關的經濟機會」。他同時公布與陸上自衛隊共同午餐的照片。

美國駐東京大使館指出，易曼紐此行「部分使用美國軍機」，據悉他搭乘一架美國海軍陸戰隊飛機降落在與那國機場。他此行象徵美日同盟對抗中國，以及在台灣發生緊急事件中，捍衛沖繩以南諸島的意願。

易曼紐也造訪距離沖繩主島較近的石垣島，這是首位訪問與那國島以及25年來第一位訪問石垣島的美國駐日大使。易曼紐此行正值台灣總統勝選人賴清德就職前3天，中國加大海上活動之際。

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