2000名脫北女遭「緩慢處決」 北韓殘忍手段曝光

北韓使用殘忍的方式對待脫北者，形同「緩慢處決」。示意圖。（法新社）

2024/05/17 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了逃離獨裁專制，許多北韓民眾會成為「脫北者」，試圖尋求一線生機，而中國政府對脫北者的態度向來強硬，一旦發現便會將其遣返回北韓，而被遣返的脫北者下場也被媒體曝光。

《自由亞洲電台》（RFA）近日報導指出，有部分被遣返的脫北者遭受嚴重的人權侵害，一群從中國遼寧省丹東被遣返的脫北者返國後，被關進教化所開始挖煤礦等勞動工作，平安南道的消息人士稱，他的家人在价川教化所服刑，在與其會面時聽到被虐待的行為，脫北者除每日工作時間為12小時外，還要背著30公斤煤炭步行數公里將煤炭搬出礦井，如果有人倒下會被獄卒毆打。

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另一名匿名人士指出，脫北者最短要服刑5年，如果是有和南韓家人聯絡後的脫北者，刑期更長達10年，在疫情期間，北韓拒收被遣返的脫北者，脫北者們會被關押在中國監獄，入獄期間還要接收北韓保衛員的審訊，回國後直接送進教化所。

教化所內環境與待遇非常惡劣，3000名囚犯中有2000名是女性，第一個月會被派往礦區挖煤，隨後分往不同的工廠，脫北者因為曾叛國，所以禁止與家人見面，教化所食物非常簡陋，囚犯只能靠家人送餐，但脫北者無法收到家人的接濟，最終因為營養不良餓死或病死，這樣如同「緩慢處決」。

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