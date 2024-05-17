美日簽署攔截飛彈開發協議 抗極音速飛彈

為對抗中、俄與北韓的高超音速武器所構成的威脅，美日十五日簽署協議將聯合開發新型飛彈防禦系統。此合作計畫始於去年八月日本首相岸田文雄與美國總統拜登的高峰會，圖為兩人當時在峰會後的聯合記者會上握手。（路透）

2024/05/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此日本與美國尋求防禦中國與俄羅斯持有、北韓正在研發中的高超音速（hypersonic，亦稱極音速）武器所構成的與日俱增的威脅之際，美日兩國十五日簽署一項聯合開發新型飛彈防禦系統「滑翔階段攔截器」（Glide Phase Interceptor,GPI）協議，以期在二○三○年代中期能完成部署。

該合作研發計畫最初是在去年八月日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行高峰會時達成，以及在岸田今年四月訪問華府時再次確認。根據日媒與日本防衛省官員，十五日簽署的協議攸關美日在研發上的分工與決策體制，兩國將力求在二○二四年度開始研發、二○二五年三月以前決定日本承包商與展開研發過程，最後計畫在二○三○年代中期部署。

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日本官員表示，根據該協議，日本負責研發攔截器的尖端的一個零件，讓攔截器在太空中分離，以摧毀來襲彈頭以及載運彈頭的火箭發動機。根據日本防衛省，日本政府已在二○二四年預算中撥款七五七億日圓（約一五七億台幣）於攔截器的初步開發與測試。

高超音速武器的飛行速度可超過五馬赫（音速五倍），能以不規則軌道在低空飛行，不容易被現有雷達捕捉，其速度與機動性對區域飛彈防禦系統構成威脅，研發針對此等武器攔截器是一大挑戰。日本防衛省稱攔截高超音速武器攔截器是「迫在眉睫的議題」，指稱該區的相關武器技術近年來已大幅改進。

美國雷神公司與諾斯洛普格魯曼兩大國防承包商刻正爭取研發，據主導研發的美國飛彈防禦署估計，研發成本將超過卅億美元，包括日本承擔的十億美元。這款攔截器研發完成後將部署於神盾艦上，一如美日過去共同研發的艦對空「標準三型」飛彈。

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