喬治亞最快14日通過境外影響力法案 爭議一次看

喬治亞民眾幾個星期來多次抗議極具爭議性的「境外影響力」法案，這個法案就像俄羅斯對付「外國代理人」所使用 的壓制性法律，專門用來打壓異己。但總理科巴伊澤矢言國會將於14日強行通過法案。圖為漏夜抗議、最後一搏的眾。（歐新社）

2024/05/14 15:57

〔中央社〕喬治亞總理科巴伊澤今天矢言國會將於明天強行通過爭議性的「境外影響力」法案，即便這項法案挨批為俄國一項箝制異己立法的翻版並因此引發大規模抗議。

法新社報導，科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）在電視轉播的演說中表示：「明天，喬治亞國會將依全國多數人的意願行事，在三讀會中通過這項法案。」他演說的同時，國會外聚集了許多示威民眾。

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科巴伊澤警告，政府若退縮，喬治亞將喪失主權並「輕易步上烏克蘭後塵」。目前還不清楚他這句話的意思。

持反對意見的的民眾則認為，法案若通過，將重挫喬治亞加入歐洲聯盟的希望。他們並指控執政黨帶領國家轉向莫斯科。

以下為美國有線電視新聞網（CNN）有關這項爭議法案的總整理：

●法案內容是什麼？

「境外影響力」法案要求從海外獲得20%以上資金的組織，須註冊為「外國代理人」，否則將面臨高額罰款。

該法案是由執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）起草，而在喬治亞之夢與結盟政黨把持國會下，法案預計明天進行表決時將獲得通過。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）曾批評這項法案「一字不差複製」俄羅斯法，並矢言否決法案。然而，由於喬治亞為內閣制國家，佐拉比契維利總統職位基本上有名無實，實權掌握在總理科巴伊澤手上。

●爭議點在哪裡？

主要有兩個爭議。

爭議之一是，喬治亞的法案是仿照俄羅斯一項大同小異的立法制定而成，而克里姆林宮正是依據此法升高打壓反對派和民間社會。許多喬治亞人擔心他們版本的境外影響力法案將會被拿來當作同樣用途：透過打擊與海外有財務往來的非政府組織，藉此鎮壓異己和言論自由。

對此，執政黨「喬治亞之夢」稱這項立法將促進透明和國家主權，並對西方國家的批評聲浪嗤之以鼻。

爭議之二是，這項法案闖關成功的可能性，觸及了一個更關乎生存的問題：喬治亞的未來是親歐或是親俄？

喬治亞跟烏克蘭很相似，在1991年脫離蘇聯獨立以來，就成了歐、俄這兩大地緣政治勢力的夾心。

許多喬治亞人對克里姆林宮充滿敵意，因為俄羅斯2008年入侵喬治亞並占領約20%領土，與俄占領的烏克蘭領土比例大致相同。

不過，推出法案的「喬治亞之夢」長久以來一直遭指懷有親俄情結，特別是創黨的喬治亞前總理艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）自己就是在蘇聯致富。

●喬治亞民眾的反應為何？

民調顯示，喬治亞人口370萬，約8成支持國家加入歐盟，而非進一步向克里姆林宮靠攏，而許多親歐的民眾選擇走上街頭，對「境外影響力」法案發出怒吼。

在首都特比利西（Tbilisi），過去1個月每晚都有大規模示威，這個人口約100萬的城市12日當晚有約5萬人走上街頭，怒嗆他們口中的這道「俄羅斯法」。這起事件已在境內掀起政治危機。

首都數百名大學生今天也罷課，前往國會表達他們對「境外影響力」法案的不滿。

一名大學生這個月稍早告訴全國公共電台（NPR）：「我希望成為歐洲的一部分，我和我的朋友都要自由。然而，這項法案卻讓這個目標更遙遠了。」

●其他國家怎麼看？

美國方面，國務院今天呼籲喬治亞領導階層保留一條與西方整合的道路，並示警國會若強行通過「境外影響力」法案，將帶領國家朝反方向前進。

法新社報導，國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴媒體：「我們呼籲喬治亞政府持續走在與歐洲整合的道路上，一條與這個方向相符的道路上。」他說，喬治亞「目前的立法行動，政府目前採取的行動，卻與上述目標相悖」。

俄國方面，克里姆林宮則說喬治亞這項法案被人利用來「煽動反俄情緒」，並說反對這項法案的示威活動是受到「外部」影響的激發。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月稍早發布聲明說，她「高度關切」喬治亞事態發展，並重申歐盟當局對這項法案的「不安」。她說：「喬治亞正站在十字路口上，喬治亞應該續留在通往歐洲的道路上。」

●這會影響喬治亞加入歐盟嗎？

答案是絕對會的。

CNN指出，喬治亞最初於2022年申請加入歐盟，並於去年12月取得候選國身分。然而，歐盟當局上個月表示，「境外影響力」法案若通過，將「不利」喬治亞邁向正式成員國之路。

歐盟官員表示，「喬治亞民間社會充滿活力，在該國申請成為歐盟成員國的進展上做出長足貢獻」；然而，倡議中的「法案將限制民間社會和媒體組織自由運作的能力」，不僅可能限制言論自由，也可能不公平地讓多個有助於喬治亞公民福祉的組織遭到汙名化。

「鑒於喬治亞公民絕大多數都支持國家走向歐盟，歐盟呼籲喬治亞不要通過可能會傷害自身歐盟之路的法案。」

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