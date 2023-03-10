拒成烏克蘭第二! 喬治亞示威 中斷外國代理人立法

喬治亞《外國影響力透明法》草案七日一讀通過，喬國反對派與公民團體在首都特比利西發動大規模示威，在國會大樓前高舉歐盟旗幟與喬治亞、烏克蘭國旗抗爭。（法新社）

2023/03/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕喬治亞執政黨推出類似俄羅斯二○一二年《外國代理人法》的《外國影響力透明法》草案，七日在喬國國會一讀通過後，首都特比利西街頭連續兩天爆發大規模示威。在西方及懼怕俄國的波羅的海三國表態關注下，喬國執政黨「喬治亞之夢」九日宣布中止立法程序，喬國成為烏克蘭第二的夢魘暫時落幕。

原為蘇聯加盟共和國的喬治亞，二○○八年遭俄國入侵後退出俄國主導的獨立國協（CIS），去年三月正式申請加入歐盟。但繼美國國務院發言人普萊斯上月直言，「任何投票支持該法案者」可能傷害喬國與歐洲和西方的關係，歐盟七日也發表聲明警告，《外國影響力透明法》「不符合歐盟的價值觀和標準」，且可能「對我們的關係產生嚴重影響」。

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總統直指此法依俄國之命制定

《外國影響力透明法》草案要求非政府組織和印刷、網路與廣播媒體等機構，每年若從海外獲得廿％以上資金，即須註冊為「外國代理人」，否則將面臨九六○○美元（約二十九萬台幣）罰款；做為「外國影響力代理人」的個人，違者則可判五年有期徒刑。

「人權觀察」歐洲和中亞分部副主任戈吉亞強調，上述法案內容「試圖邊緣化、詆毀批評國家政策的聲浪」，威脅喬國人權。喬國總統佐拉比契維利直指此法係依俄國之命制定。歐洲外交關係協會（ECFR）則點名，「喬治亞之夢」正帶領喬國走向俄國勢力範圍。

喬治亞抗議者九日仍持續在焚毀的路障前揮舞國旗。（美聯社）

警方出動水砲與催淚瓦斯強硬驅離喬治亞抗議者。（法新社）

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