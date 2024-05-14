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少年替手機充電項鍊忽觸電！ 脖子「焦黑一圈」奇蹟存活

16歲少年奧格達爾上月底想替手機充電時，因脖子配戴的金屬項鍊不慎碰到延長線上插頭，照他的項鍊如同高壓電擊項圈冒出火花，脖子瞬間被燒出一圈黑印，緊急送院救治後目前已無生命危險。（圖擷自「@Chris_1791」X）

16歲少年奧格達爾上月底想替手機充電時，因脖子配戴的金屬項鍊不慎碰到延長線上插頭，照他的項鍊如同高壓電擊項圈冒出火花，脖子瞬間被燒出一圈黑印，緊急送院救治後目前已無生命危險。（圖擷自「@Chris_1791」X）

2024/05/14 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國16歲少年奧格達爾（Rayce Ogdahl）上月底想替手機充電時，因脖子配戴的金屬項鍊碰到延長線上插頭，造成他的項鍊如同高壓電擊項圈冒出火花，脖子瞬間被燒出一圈黑印，緊急送院入住加護病房救治，目前已無生命危險，她的母親近日受訪公開這起事件，希望藉此呼籲民眾多加注意自身安全。

綜合外媒報導，奧克拉荷馬州38歲的母親黛薇絲（Danielle Davis）近日受訪透露，她4月30日晚間忽然聽到16歲兒子傳出尖叫聲「我觸電了」，緊急上前查看發現他的脖子竟出現一圈「焦黑項鍊傷痕」，同時散發出燒焦臭味，隨後將他緊急送往整合健康浸信會醫療中心燒傷科搶救。

奧格達爾回憶，他當時為確認手機是否有確實充電，從床上俯下身檢查手機，沒想到脖子配戴金屬項鍊不慎誤觸延長線的插頭，短短數秒就感到被電到，「明顯看到火花從脖子冒出來，全身都很痛，我一度以為會就這樣過世」。

黛薇絲補充，醫生指出奧格達爾因承受足以殺死他的大量電流，要求傷患必入住加護病房多日觀察心臟功能，幸虧並無大礙，目前已無生命危險，但他同時遭受二度、三度和四度燒燙傷，並將會留下終身疤痕，「他的脖子幾乎佈滿傷疤，從下巴到鎖骨」。

黛薇絲和奧格達爾說，這起事故讓他的家人們相當震驚，並開始呼籲他人不要將電線放在床邊。

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