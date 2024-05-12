科學家打造「迷你星際煉金術」 成功創造5種全新同位素

美國密西根州立大學的研究人員創造了5種新的同位素，模擬類似中子星碰撞的環境，推進我們對宇宙中核反應過程的認識，示意圖。（取自SciTechDaily.com）

2024/05/12 10:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕宇宙中的元素是如何形成的呢？科學家們認為，金、銀等重元素是在中子星碰撞時誕生的。現在，美國密西根州立大學（Michigan State University）的研究團隊成功創造了5種全新的同位素，讓我們得以一窺恆星內部物質的奧秘，並為解開宇宙元素之謎邁出重要一步。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊利用位於密西根州立大學的稀有同位素束流設施（FRIB），成功創造了5種同位素，包括銩-182（thulium-182）、銩-183（thulium-183）、鐿-186（ytterbium-186）、鐿-187（ytterbium-187） 和鑥-190（lutetium-190）。

請繼續往下閱讀...

FRIB是美國能源部科學辦公室（DOE-SC）支持的使用者設施，其使命是支持核物理學辦公室的工作。FRIB能夠產生高強度的稀有同位素束流，讓科學家們得以探索原子核的結構和性質，並研究宇宙中元素的起源。

科學家認為，金、銀等重元素是在中子星碰撞時產生的。中子星是超新星爆炸後留下的緻密星體，其質量與太陽相當，但體積卻只有城市大小。當兩顆中子星發生碰撞時，會釋放出巨大的能量，並產生各種新的元素，包括金、銀、鉑等重元素。這就像宇宙中的「煉金術」，將輕元素轉化為重元素。

研究團隊創造的5種全新同位素，雖然不是中子星碰撞過程中產生的元素，但它們是科學家們迄今為止最接近中子星碰撞環境中存在的同位素。

FRIB科學主任、物理學教授蓋德（Alexandra Gade）表示：「令人興奮的是，我們有信心能夠更接近那些對天體物理學來說很重要的原子核。」

研究團隊希望能夠利用FRIB產生更多新的同位素，並研究它們的性質，以更深入地了解宇宙中元素的起源和演化。FRIB高級研究物理學家、該項目負責人塔拉索夫（Oleg Tarasov）表示：「這就像踏上了一段旅程。我們一直期待著前往從未去過的地方，而這只是第一步。我們已經離開了家，開始探索。」

這項研究為我們打開了探索宇宙元素起源的大門，也讓我們對原子核世界的奧秘有了更深入的了解。相關研究近日發表在《物理評論快報》（Physical Review Letters）期刊上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法