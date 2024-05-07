美國教堂突遭男子持槍闖入槍擊牧師 被逮宣稱「上帝要我幹的」

美國賓州某間教堂日前進行禮拜時，突然遭到一名男子持槍闖入，並且試圖朝台上牧師開槍，不過卻意外卡彈。（美聯社）

2024/05/07 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州某間教堂日前進行禮拜時，突然遭到一名男子持槍闖入，並且試圖朝台上牧師開槍，不過卻意外卡彈，牧師見狀嚇得立即躲到一旁，男子則被其他人當場制伏。事後男子向警方供稱，他犯案動機是「上帝要我這麼做」。

綜合外媒報導，這起事件發生在5日下午1點，賓州北布拉多克（North Braddock）某間教堂正在進行禮拜，當時牧師格倫（Glenn Germany）站在台上佈道，26歲的波萊特（Bernard J. Polite）朝著他走去，接著突然從右手掏出一把手槍對準牧師，試圖當場射殺他，但當波萊特下扣板機時意外卡彈，讓牧師嚇得趕緊躲到一旁避難。

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波萊特眼見無法開槍射擊，不死心的他仍打算追擊牧師，但立即被現場其他人合力制伏在地上，更有人直接把他的槍拿走，避免警方到場前再出意外。報導指出，這場禮拜透過網路直播，因此驚險過程全被曝光，而波萊特被逮後向警方辯稱，他的計畫全是因為「上帝要我這麼做」，目前他面臨殺人未遂等多項罪名。

死裡逃生的牧師格倫，則在事後受訪時表示，「我很感恩早上起床後，人來到了教堂，情況有可能大不相同。上帝插手了這個事件，我很感激祂。」

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