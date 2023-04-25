肯亞邪教洗腦「餓死就能見上帝」 警方挖出遺體增至73具

肯亞邪教洗腦信徒絕食，肯亞警方已挖出73具遺體。（歐新社）

2023/04/25 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞邪教組織「佳音國際教會」（Good News International Church）對信徒洗腦宣稱「餓死就能見上帝」，造成大批信徒死亡，肯亞警方持續追查及挖掘亂葬崗發現，已找到73具遺體，研判未來死亡人數可能會持續上升。

根據《路透》報導，肯亞警方21日在東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）開始挖掘遺體，並封鎖800英畝的林地。截至24日為止，警方已挖出73具遺體，隨著挖掘工作進行，死亡人數可能進一步上升。肯亞紅十字會指出，當地一家醫院設立關於此事件的尋人與諮詢服務處，據報已有112人失蹤。

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邪教首領保羅（Paul Makenzie Nthenge）在本月14日向警方自首，由於有部份教徒因為信教而活活餓死子女。整起事件因此才曝光，警方也救出多位禁食多日的信徒。

肯亞警察局長庫姆（Japhet Koome）24日在視察現場時提到，大多數信徒在亂葬崗中被發現，其中有8人被警方發現時仍有生命跡象，無奈身體狀況不佳，最後仍死亡。庫姆指出，除了邪教首領之外，另有14名邪教成員被警方拘留。

肯亞總統魯托（William Ruto）表示，保羅的教義和任何正常宗教背道而馳，保羅假裝是名牧師，實際上是名可怕的罪犯，他已指示有關單位找出事發根本原因，並「解決那些想利用宗教在肯亞推行怪異意識形態的人」。魯托強調，這些怪異且令人無法接受的意識形態，正造成不必要的生命損失。

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