韓邪教性醜聞延燒 牧師曾性侵台灣少女77次

韓籍牧師孔玟植，也曾因在台姦淫女信徒，遭台灣高院判處17年徒刑。本報資料照。

2023/03/07 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，攝理教教主鄭明析被指假借宗教名義，性侵多國女信徒；當年台灣也有百名女大生受害，台北地檢署因此在2003年，對鄭明析發布通緝。事實上，攝理教相關醜聞不止於此，韓籍牧師孔玟植，也曾因在台姦淫女信徒，遭台灣高院判處17年徒刑。

曾任攝理教新竹區牧師的孔玟植，因教主鄭明析2003年爆發性醜聞被通緝，孔玟植選擇出走，在新竹創辦「大夢麗協會」等組織。然而，孔玟植卻同樣性侵至少2名女志工，其中1名15歲少女更遭性侵達77次；一審僅輕判12年，高等法院以一審判決刑度失當，重判孔男17年徒刑定讞。

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2013年的判決書指出，49歲的華裔韓籍男子孔玟植，1996年來台，2001年間在新竹自創「韓國得勝堂長老會」、「大同教會」吸收信徒，其中不少信徒是碩博士高知識份子。但因宗教不易打進校園，孔玟植遂創立「中華民國大夢麗足球協會」、「全球大專青年大夢麗協會」等8個協會，在新竹地區多所大學舉辦活動，吸收逾千名學生加入會員，不少人更尊孔為「人生導師」。

當年正值18歲的A女，2012年9月向警方報案，指控因參加學校社團「大夢麗活動」結識孔玟植，並成為其信徒。孔卻利用她年幼喪父，及對孔的敬畏心理，於2010年9月開車載她（當時僅15歲）前往十八尖山停車場，強行親吻、再伸手摸胸。此後，孔幾乎每週皆利用載她外出機會，開車到高鐵新竹站、南寮漁港等地進行猥褻。

A女強調，當時因害怕，不敢忤逆孔玟植。2010年11月被載到南寮漁港時，遭孔進一步強脫衣物、性侵得逞。之後孔便將她視為禁臠，每每協會活動結束，就開車載A女到各處性侵，她事後記下遭猥褻、性侵的日期及地點，統計2年多遭性侵猥褻達81次，高院則依法認定她被性侵77次。

此外，另名B女也指控，因有胃下垂症狀，孔玟植宣稱可幫她治療，卻隔著內褲撫摸其下體，B女雖覺有異，但不敢質疑；不久後孔就以同樣手法，手指插入她下體性侵得逞。面對諸多指控，孔玟植辯稱與Ａ女是合意發生性關係，並否認曾對Ｂ女指侵。

2013年9月11日，孔玟植被提訊出庭聆判，由於一審認定他涉性侵15歲女志工81次，高院認定其中4項性侵犯行無罪，宣判減為性侵77次，孔男還以不流利的國語對合議庭鞠躬說「謝謝」；他當庭向合議庭請求讓他交保，不過遭合議庭以有再犯之虞駁回，並諭知續押2個月，孔頓時神情嚴肅、沉默不語。最終，高院重判孔男17年徒刑定讞。

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