肯亞邪教洗腦「挨餓就能遇見耶穌」 森林挖出21具遺體

肯亞警方調查傳教士向信徒洗腦「挨餓可遇見上帝」一案，在教會附近森林挖出21具遺體。（路透）

2023/04/23 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家肯亞有傳教士向信徒洗腦「挨餓就能遇見耶穌」，導致數名教徒身亡，該國警方介入調查後，竟在邪教組織附近森林挖出21具遺體，其中還有兒童遺骸，懷疑可能就是信徒遺體。

綜合外媒報導，肯亞好消息國際教會（Good News International Church）領袖保羅（Paul Makenzie Nthenge）14日向警方自首，有教徒因為他的關係活活餓死子女。整起事件因此才曝光，警方隨即趕往教會有將11名禁食多日信徒因此獲救，年紀最小信徒年僅17歲。

請繼續往下閱讀...

警方近日深入調查發現，保羅疑似對信徒洗腦「挨餓就能遇見耶穌」，因此造成7人死亡，其中還包含3名兒童，警方21日開挖教會附近森林，至今已經挖出可疑的21具遺體，後續將比對DNA查明身分並調查死因，因開挖仍未結束，預計尋獲遺體數恐持續上升。

人權組織馬林迪社會正義中心（Malindi Social Justice Centre）透露，看到教會附近森林樹立著巨大的十字架，他們就知道遇害信徒絕對超過5人。

肯亞法院預計在5月2日審理，據悉，保羅已被拘留，他稱自己需要祈禱並已禁食多日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法