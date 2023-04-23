為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    肯亞邪教洗腦「挨餓就能遇見耶穌」 森林挖出21具遺體

    肯亞警方調查傳教士向信徒洗腦「挨餓可遇見上帝」一案，在教會附近森林挖出21具遺體。（路透）

    肯亞警方調查傳教士向信徒洗腦「挨餓可遇見上帝」一案，在教會附近森林挖出21具遺體。（路透）

    2023/04/23 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家肯亞有傳教士向信徒洗腦「挨餓就能遇見耶穌」，導致數名教徒身亡，該國警方介入調查後，竟在邪教組織附近森林挖出21具遺體，其中還有兒童遺骸，懷疑可能就是信徒遺體。

    綜合外媒報導，肯亞好消息國際教會（Good News International Church）領袖保羅（Paul Makenzie Nthenge）14日向警方自首，有教徒因為他的關係活活餓死子女。整起事件因此才曝光，警方隨即趕往教會有將11名禁食多日信徒因此獲救，年紀最小信徒年僅17歲。

    警方近日深入調查發現，保羅疑似對信徒洗腦「挨餓就能遇見耶穌」，因此造成7人死亡，其中還包含3名兒童，警方21日開挖教會附近森林，至今已經挖出可疑的21具遺體，後續將比對DNA查明身分並調查死因，因開挖仍未結束，預計尋獲遺體數恐持續上升。

    人權組織馬林迪社會正義中心（Malindi Social Justice Centre）透露，看到教會附近森林樹立著巨大的十字架，他們就知道遇害信徒絕對超過5人。

    肯亞法院預計在5月2日審理，據悉，保羅已被拘留，他稱自己需要祈禱並已禁食多日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    參加完葬禮回家 肯亞巴士翻覆釀10死
    2023/04/17 10:06

    參加完葬禮回家 肯亞巴士翻覆釀10死
    男子變裝參加女子西洋棋錦標賽 「實力太強」引關注反被抓包
    2023/04/16 22:37

    男子變裝參加女子西洋棋錦標賽 「實力太強」引關注反被抓包

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    攝理教信徒無所不在！ 他爆「KBS多名員工」是教友 節目LIVE秒黑掉
    2023/03/10 14:34

    攝理教信徒無所不在！ 他爆「KBS多名員工」是教友 節目LIVE秒黑掉
    肯亞出現反華情緒 台僑成立急難協會守望相助
    2023/03/09 14:05

    肯亞出現反華情緒 台僑成立急難協會守望相助
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播