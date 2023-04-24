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    「餓死才能見到上帝」 肯亞挖出47具屍體封鎖800英畝森林

    肯亞邪教信徒的遺體陸續被挖出，目前已達47具。（美聯社）

    肯亞邪教信徒的遺體陸續被挖出，目前已達47具。（美聯社）

    2023/04/24 07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家肯亞一個基督教自殺邪教組織的傳教士向信眾洗腦指稱「餓死才能見到上帝」，當地警方在該組織附近森林挖出的屍體不斷增加，目前已達47具，該國內政部長基圖爾·金迪基（Kithure Kindiki）表示，已封鎖800 英畝（約323.752公頃）的森林，並宣佈為犯罪現場。

    綜合外媒報導，肯亞好消息國際教會（Good News International Church）傳教士保羅（Paul Makenzie Nthenge）14日向警方自首，有15 名成員獲救送醫，但其中4人到醫院前死亡，另有3人命危，保羅隨即被拘留待審。

    大批警力近日在沿海城鎮馬林迪展開挖掘行動，從邪教基地所在森林中挖出的屍體還有小孩，警方推測死者應是邪教的信徒。

    肯亞當地媒體報導，追隨者的屍體被埋在淺墳內，目前已確定 58 座墳墓。據信，其中一個墳墓埋葬著同一家五口，分別父母及3個孩子。

    英國廣播公司（BBC） 報導病理學家將採集DNA樣本進行測試，以確認受害者是否死於飢餓。

    馬林迪社會正義中心的 Victor Kaudo 告訴媒體，「當我們在這片森林中看到又大又高的十字架的地方時，我們知道這意味著那裡埋葬至少5人」。

    肯尼亞內政部長 Kithure Kindiki 表示，已封鎖邪教組織所在地周邊800英畝的森林，列為犯罪地點展開調查。他表示，施暴者造成這麼多生命的死亡，必將受到最嚴厲的懲罰，政府也必須對每個教會進行更嚴格的監管。

    據當地媒體報導，上個月，2名兒童在父母監護下餓死後，傳教士保羅曾向警方自首並被起訴。他後來被以10萬肯尼亞先令（約新臺幣2萬3000元）交保。

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