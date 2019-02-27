嚇死！牧師顯神蹟宣稱死人復活 葬儀社氣壞喊告

2019-02-27 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕南非共和國約翰尼斯堡近期內發生1起駭人聽聞的死人復活案件，1名基督教牧師在公開布道時，請葬儀社運來1口裝有屍體的棺材，在開棺後施展「神蹟」，當眾把屍體變成活人。

綜合外媒報導，南非基督教牧師盧高（Alph Lukau）本月24號週日當天，在約翰尼斯堡最繁榮的桑頓區（Sandton）主持禮拜，在警方戒護下，1輛裝有棺材的靈車抵達現場，工作人員將棺材抬下車，並置於講台前方，開棺後可見棺材裡躺著1名身穿白色西裝的男性。

盧高逐一介紹死者家屬後，邀請群眾跟隨他虔誠禱告，然後在死者面前揮手高喊耶穌的名字，他交出麥克風，雙手抱著死者的腰部，接著高聲喝令死者復活，躺在棺材裡的男子居然在眾目睽睽下張開嘴、瞪大眼、坐起身，在場的信眾們都被嚇到驚叫，這名「死者」在盧高這段復活的儀式後，竟然能正常走路、喝水與說話。

負責運來這口棺材的葬儀社「國王與皇后喪禮公司」（Kings and Queens Funerals）相當不滿，認為盧高的行徑惡意傷害公司形象，不少人也質疑這起事件從頭到尾都是串通好的。

當地政府的保護文化、宗教和語言社區權利委員會（CRL）知悉後也宣布要展開調查，他們認為，盧高生活相當奢侈，有跑車、私人飛機，完全不像是虔誠信仰上帝的基督徒。

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