中國「文字獄」持續惡化 美國筆會報告：監禁寫作者人數首度破百

美國筆會全球寫作自由度報告，中國監禁的寫作者首次超過100人。圖為揭露武漢疫情的中國公民記者張展，傳出在獄中絕食，體重剩下不到40公斤。（美聯社檔案照）

2024/05/01 22:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國非營利組織「美國筆會（Pen America）」1日發表年度《全球寫作自由度》報告，中國監禁的寫作者人數首度超過100人，其中將近一半是在網路表達意見而入獄。

美國筆會在這份《2023年全球寫作自由度報告（Freedom to Write Index 2023）》報告指出，2023年全球共有339人因為行使其言論自由而身陷囹圄，是自5年前開始發表這項年度報告以來最高紀錄。

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這339人中中國占了將近三分之一，中國監禁了107人，只因為這些人在中國公開發表意見，此人數是該調查中監禁寫作者最多的國家，也是中國監禁寫作者人數首次超過100人。其他機構如「無國界記者組織（Reporters Without Borders）」有關記者、媒體工作者遭監禁情況的調查，中國的部分早在2020年就超過百人。

美國筆會這項調查將「網路評論者」定義為部落客、以及利用社群媒體為發表意見主要平台的人。該會研究主任塔哲（James Tager）說，這份調查並未完整呈現所有因在網路上發表意見而遭逮捕者，「可以肯定，因為在中國表達意見而受到懲罰的真實人數，遠比這份報告呈現的還要多，這還沒計入那些遭到言論審查或者因為擔心遭懲罰而自我審查者」。

中國經常以涉嫌「尋釁滋事」為由逮捕在網路上發表意見者，知名案例如中國公民記者張展，因在武漢肺炎疫情初期報導武漢市疫情狀況，2020年被捕入獄至今；經常在網路批評政府施政的孫清，2020年被以涉嫌「煽動顛覆國家政權」罪逮捕。

此外，近年中國打壓香港言論自由，也愈加提高中國遭監禁的寫作者人數。塔哲說，「香港2020年實施的國安法，以及對任何異議的持續打壓，已經為這座城市的創作產業帶來毀滅性的轉變」。

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