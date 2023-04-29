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    全球關押最多寫作者國家 中國連4年排名第一

    中國公民維權人士許志永，4月遭法院以「顛覆國家政權罪」重判14年徒刑。（美聯社檔案照）

    中國公民維權人士許志永，4月遭法院以「顛覆國家政權罪」重判14年徒刑。（美聯社檔案照）

    2023/04/29 20:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國非營利組織「美國筆會」（PEN America）27日發布最新全球寫作自由度報告，指中國政府去年新增關押6名寫作者，目前共有90名寫作者入獄，人數之多已連續第4年居全球之冠，顯示中國文字獄情況還在惡化。

    報告指出，全球36國去年新增84名作家、學術人員或知識分子，因寫作、學術工作或言論自由相關倡議而被拘留或監禁，使整體被囚禁人數來到311人，雖與去年一樣，但相較2019年的263人和2020年的286人，仍呈現上升趨勢。中國和伊朗是對言論自由最不友善的兩國，目前分別囚禁90人及57人。其中，中國去年新增6人，囚禁人數已連4年掄元；伊朗去年則大增39人，與「女性、生命、自由」示威活動有關。此外，全球共有42名女性寫作者遭監禁，伊朗佔16人，中國則是11人。

    整體來看，全球前10名囚禁最多寫作者的國家與去年相同，僅排名有變動，中國、伊朗、沙烏地阿拉伯為前3名，且這3國的囚禁人數就佔了54%。白俄羅斯、緬甸和越南並列第4，各囚禁16人，土耳其囚15人排第5，埃及、印度和厄利垂亞則是第8至第10名。此外，在「有風險的寫作者」人數排行中，中國依舊以137人傲視各國，伊朗有87人位列第2，土耳其有81人排第3，沙烏地阿拉伯、印度、緬甸、白俄羅斯、埃及、古巴和越南等，人數落在51至27之間。

    報告特別指出，中國幾乎所有層面的文化產出都受到國家控制，進行獨立創造伴隨重大風險。在習近平2012年掌權後，中國政府透過對媒體的控制、對網路的審查，以及大規模逮捕寫作者、評論員、記者和人權倡議人士，持續對中國言論自由進行系統性壓迫。少數族群、宗教族群和香港、西藏、新疆等自治區人民，在北京強推文化同化下，言論自由持續受壓。中國寫作者經常面臨騷擾、恫嚇及全面監控，被關後還可能受虐，包括不得接受醫療服務，至於流亡的異議人士也同樣面臨境外威脅。

    報告建議美國政府，透過「全球馬格尼茨基人權問責法」對侵犯中國、香港寫作者人權的人士進行制裁，並訂立「跨國鎮壓政策法」對抗中國政府的海外脅迫，同時確保逃離人權壓迫的中國寫作者有入境美國、取得難民資格的管道。報告另建議聯合國人權理事會，討論去年8月「新疆人權報告」中，指控中國政府構成危害人類罪一事，同時召開特別會議討論中國人權情況，並成立特別程序委員會加以監控。

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