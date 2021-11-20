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    聯合國人權專辦喊話釋放張展 中方官腔回應

    2020年4月，張展在武漢市一間商店門口留影。（美聯社資料照）

    2020年4月，張展在武漢市一間商店門口留影。（美聯社資料照）

    2021/11/20 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕被中國政府關押的公民記者張展近日驚傳命危而引起國際關注，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）昨（19）日因此對中國政府喊話，要求中方迅速放人。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，張展於2020年2月前往武漢報導當地情況，卻因此被中國政府盯上。她事後被上海浦東新區法院以「尋釁滋事」罪名判處4年有期徒刑。

    張展被捕後為表達對中國政府的不滿，已多次絕食抗議，導致嚴重營養不良，張展的家人最近更透露，「她可能活不久了。」

    《法新社》報導，OHCHR發言人烏爾塔多（Marta Hurtado）在聲明中表示，「基於人道理由，我們呼籲中國政府立即、無條件釋放張展，給予她急難醫療照護，並尊重當事人的意志與尊嚴。」

    面對OHCHR的要求，中國政府駐日內瓦代表團發言人劉玉印則回應，「中國是法治國家，法律面前人人平等。任何人觸犯法律都應受到法律制裁。與此同時，我們依法保障每個公民的合法權利。」

    劉玉印又稱，「面對來勢洶洶的武漢肺炎疫情，中國堅持人民至上、生命至上，本著公開、透明、負責任的態度，第一時間發布權威訊息，有效回應公眾關切，凝聚社會共識。中國的抗疫成就有目共睹，任何人都無法歪曲抹殺。這更不是人權高專辦有資格指手畫腳的事。」

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