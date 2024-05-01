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加拿大反對黨領袖嗆杜魯道「瘋子」 遭逐出國會

加拿大保守黨黨魁溥禮瑞（托腮者）上月30日當眾批評該國總理杜魯道（前者）是「瘋子」，遭逐出國會下議院。（路透資料照）

加拿大保守黨黨魁溥禮瑞（托腮者）上月30日當眾批評該國總理杜魯道（前者）是「瘋子」，遭逐出國會下議院。（路透資料照）

2024/05/01 10:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大主要反對黨領袖上月30日當眾批評該國總理杜魯道（Justin Trudeau）是「瘋子」（wacko），罕見遭逐出國會下議院。

據《路透》報導，杜魯道30日因拒絕懲治民眾吸毒過量的行為，遭中右翼保守黨黨魁溥禮瑞（Pierre Poilievre）大肆抨擊。

溥禮瑞砲轟，「我們什麼時候才能結束這位瘋子總理的瘋子政策？」加拿大將於明年10月舉行大選，保守黨的支持率正遙遙領先。

自由黨議長佛加斯（Greg Fergus）警告溥禮瑞，其言論既不符合國會規定，也不會被接受，並四度要求他收回言論；溥禮瑞每次都厲聲拒絕，強調他將持續使用極端或激進字眼。

隨後佛加斯告訴溥禮瑞，他因藐視議長權威，「我命令你退出下議院……在今天剩餘的議程中。」

溥禮瑞與數名議員一起離開議場後，在社群媒體上氣憤表示，「這是一個瘋子總理的瘋子政策，正在摧毀人們的生命。」

自由黨議員馬金農（Steven MacKinnon）受訪表示，30日的事件非常丟臉，且表現出對國會的不尊重。

杜魯道與溥禮瑞的關係持續緊張，他指責溥禮瑞是極端分子，也是美國前總統川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動的支持者。

杜魯道30日稍早公開指責溥禮瑞與極右翼團體打交道，「這是不負責任的領導。這對民主來說相當危險，對加拿大人而言也相當危險。」

溥禮瑞曾鼓吹用比特幣對抗通貨膨脹，民調專家指出，如果杜魯道打算第4次角逐總理大位，溥禮瑞無疑會是強大對手。

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