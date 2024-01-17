川普若回鍋白宮 杜魯道：加拿大將更艱難

加拿大總理杜魯道16日表示，如果川普贏得美國總統大選，無疑是「退步」，且將讓加拿大的處境變得艱難。（彭博）

2024/01/17 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日表示，如果美國前總統川普（Donald Trump）贏得今年11月的總統大選，無疑是「退步」，將讓加拿大的處境變得艱難。

據路透報導，川普的第一個4年任期中，與杜魯道關係並不穩定，他曾於2018年公開指責杜魯道「軟弱且不誠實」。杜魯道領導的中左翼自由黨（Liberals）政府，自2015年11月執政至今。

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杜魯道16日在蒙特婁（Montreal）1場由商會主辦的會談上以法語表示：「第一次並不容易；如果有第二次，也不會太容易。」加拿大約75%的商品和服務出口至美國，極容易受到川普提倡的保護主義影響。

杜魯道補充：「然而我們無法想像有一天能與美國人輕鬆共處。每位總理的主要職責都是代表並捍衛加拿大的利益......過去幾年，我們已經能夠很好的做到這點。」

川普近日公開宣示，若重返白宮將重啟談判，約束美國與加拿大、墨西哥簽訂的自由貿易協定。該協定很大程度上保護了加拿大的利益。

15日公布的民調顯示，本月接受調查的加拿大人中，約三分之二認為美國民主無法挺過川普再一次的4年任期；約一半人擔憂美國將逐步淪為獨裁國家。

杜魯道強調，川普若勝選將意味著退步，「反映了充斥痛苦和憤怒的民粹主義獲得勝利且未必能提供解決方案」。

自由黨已將應對氣候變遷視為優先事項，但杜魯道坦言，川普在第一個任期內對環境政策幾乎沒有展現任何興趣。他說：「顯然，在某些問題上我完全不同意川普先生的觀點。」

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